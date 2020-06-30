IKEA почала масштабне розслідування після скандалу з українською деревиною

Шведська компанія IKEA почала незалежний аудит свого ланцюга поставок деревини в Україні в зв'язку з обвинуваченнями Earthsight у використанні незаконно зрубаних дерев.

Про це сказано в офіційній заяві компанії, оприлюдненими прес-службою IKEA. Відзначається, що до звинувачень в компанії поставилися серйозно.

"Ми вже почали розслідування на основі нового звіту, опублікованого Earthsight", – йдеться в офіційній заяві.

У 2018-2019 роках IKEA провела незалежні аудити на основі дослідження Earthsight 2018 року. Їх результати не підтвердили використання незаконно заготовленої деревини в ланцюзі постачань IKEA, підкреслили в компанії.

Після публікації нового звіту Earthsight IKEA знову оперативно запросила незалежний аудит свого ланцюга поставок деревини в Україні. Крім того, дані, опубліковані в звіті, розслідуватиме організація Assurance Services International (ASI), незалежний аудитор некомерційної організації FSC (Forest Stewardship Council/"Лісова опікунська рада"), додали в IKEA.

"Наголошуємо, IKEA не використовує незаконно заготовлену деревину для виробництва своїх товарів. Глибоко усвідомлюючи глобальну проблематику незаконної вирубки лісів, ми підсилюємо перевірки своїх постачальників на відповідність місцевим та міжнародним законодавствам, а також внутрішнім вимогам IKEA. Якщо отримуємо інформацію про те, що деревина, яка не відповідає цим вимогам, потрапила або може потрапити в ланцюг постачань компанії, вживаємо термінових заходів", – йдеться в заяві.

У ньому додається, що IKEA є одним з найбільших світових споживачів деревини, тому компанія прагне використовувати свої глобальні можливості, щоб впроваджувати позитивні зміни в цій сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 червня IKEA звинуватили в використанні нелегально зрубаної української деревини, зокрема бука. Про це розповіли в масштабному розслідуванні британської неурядової організації Earthsight, яке тривало 18 місяців. Так, увагу розслідувачів привернув розкладний стілець Terje.