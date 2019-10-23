"Гральна зона для багатих": окупанти в Криму вдалися до нової хитрості

У Криму окупанти планують перетворити ціле селище на "гральну зону для туристів і багатіїв".

Як повідомляє ТАСС, для цього кримська "влада" вибрала селище Кацивелі. Заходи нібито спрямовані на те, щоб залучити туристів.

Як стверджує підконтрольний Кремлю "глава" півостова Сергій Аксьонов, до російського уряду вже направлені відповідні документи. Усі необхідні угоди будуть укладені протягом листопада.

Крим, Кацивелі

За його словами, азартні розваги орієнтоватимуться насамперед "на прибулих, на заможних людей". "Інвестори можуть зробити цю гральну зону на рівні світових стандартів", – зазначив Аксьонов.

Водночас він не вважає, що цьому бізнесу завадять санкції. Усі процедури окупанти планують завершити протягом кількох років.

Як писав OBOZREVATEL, в окупованому Криму зайнялися відновленням підземного сховища паливно-мастильних матеріалів для російських військових, яке було побудовано в 70-х роках.

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