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"Ідол української корупції": розкрито масштаби відкатів в "Укравтодорі"

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Масштаби корупції в "Укравтодорі" – одні з найбільших в Україні, і керівник відомства Славомір Новак має бути в курсі того, що відбувається.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з безпеки дорожнього руху Олексій Павловський.

"Укравтодор" – це, напевно, ідол української корупції на сьогоднішній день. Тому що 1 км дороги коштує 3 млн гривень. І якщо ми прибираємо на дорожній поверхні якийсь сантиметр певного прошарку – ми заробляємо на цьому дуже хороші гроші", – розповів Павловський.

Він зазначив, що саме з цієї причини дороги часто роблять неякісно.

"Вона руйнується, не переживає морози, спеку. І йде незворотний процес, за круговою порукою. Щороку кладуть нову дорогу, і щороку ми повертаємося до цієї теми", – нагадав експерт.

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За словами Павловського, компанії-монополісти в дорожній сфері беруть на себе більше 50% обсягів роботи, оскільки цей бізнес "приносить колосальні гроші".

"Мені казали хлопці, які безпосередньо з цим пов'язані – щоб домогтися хоча би участі в тендері, потрібно пройти не одне коло пекла. І завжди одна і та сама компанія виграє великі тендери. Наприклад, як дорога Київ-Одеса – а це 500 км дороги. Або Київ-Чоп ", – додав він.

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На запитання ведучого, чи знає про це керівник "Укравтодору" Славомір Новак, експерт відповів:

"Я впевнений, що він сидить на якихось відкатах. Людина, яка керує таким великим процесом, має знати всі тонкощі цієї роботи. Він має розуміти, що 100 км доріг коштуватиме 300 млн гривень. І якщо ця дорога неякісна, якщо вона руйнується протягом року – це означає, що її поклали неправильно, не за технологіями. Тобто, має бути відповідальний. Тобто, має бути звільнення. А ми цього практично не бачимо".

Павловський уточнив, що справ про корупцію у дорожній сфері за останні роки було порушено чимало. Але людей, яких посадили – одиниці.

Керівник "Укравтодору" Славомир Новак

Керівник "Укравтодору" Славомир Новак

ukravtodor.gov.ua

Нагадаємо, екс-міністр транспорту і водного господарства Польщі Славомир Новак в жовтні 2016 року отримав українське громадянство і був призначений в.о. глави "Укравтодору".

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени 2018 року правоохоронні органи Києва викрили керівництво "Укравтодору" в завданні збитків державі у розмірі понад 220 мільйонів гривень.

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Теми
Боротьба з корупцією в УкраїніПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Славомир НовакОлексій Павловський
Місце
Україна
Теги
Укравтодордорогиремонт і будівництво дорігкорупція
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