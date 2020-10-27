Ідею Зеленського щодо Донбасу назвали популізмом і поставили в приклад Крим

Ідея президента щодо створення вільної економічної зони на Донбасі виглядає, як популізм. Для початку там потрібно забезпечити верховенство права.

Таку думку висловив виконавчий директор аналітичного центру CASE-Україна Дмитро Боярчук в програмі на телеканалі "Еспресо". За його словами, для Донбасу потрібні інвестори, але є один нюанс.

"Базово нам потрібні інвестори, які будуть приносити сюди кошти, створювати виробництво, створювати робочі місця, додану вартість – це все правильно. Але інвестори, скажемо їх цікавить базово ключовий ризик, це верховенство права. Тому що навіть, якщо їм дадуть пільги, привілеї, вільні економічні зони – є ризик, що ставши успішним, цей інвестор просто це все втратить, у нього відіжмуть, заберуть на виході", – сказав експерт.

В програмі нагадали, що офіційно в анексованому Криму досі діє вільна економічна зона, але реалії ведення бізнесу на півострові плачевні.

"Треба спочатку створити верховенство права. Є дуже чіткі рекомендації, які чомусь не виконуються. Не хочу сказати, що це важко, але це робиться, і там згадувалися Польща і інші країни. Ну вибачте, у них зовсім інша ситуація верховенства права, там це працює зовсім інакше. Після того вже можна говорити про якісь зміни механізмів, якісь стимулювання. В поточній ситуації це перетвориться, як і було до 2005 року, коли це просто була офшорна зона, через яку відмивали кошти, шалені кошти, як, скажімо, стимул розвитку економіки воно не працювало, просто не було стимулів. Тобто, якщо ви можете легко заробити гроші, користуючись контрабандними схемами, навіщо вам щось інвестувати в довгострокове, коли це може зникнути в даних умовах", – пояснив Боярчук.

За його словами, ВЕЗ на Донбасі фактично буде впроваджена за кошт платників податків.

"Тобто це означає, що для когось створять пільгові умови, незрозуміло для чого. Тобто ми розуміємо, що в українських умовах це навряд чи буде стимулювати виробництво, це просто дасть можливість масштабно уникати оподаткування", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, другим запитанням для загального опитування в день виборів, 25 жовтня, було: чи підтримуєте Ви створення на Донбасі вільної економічної зони?

У пресслужбі Офісу президента пояснили, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов істотно вплине на темпи і концепції ефективної реінтеграції. За умови підтримки цього українцями.

Згодом керівник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, у чому суть питання Зеленського.

Експерти ж вважають, що ідея президента з Донбасом не спрацює.

Згодом радник президента Олег Устенко додав, що в ОПУ вже давно почали розглядати варіанти створення вільної економічної зони на підконтрольних територіях Донбасу.

Сам Зеленський вважає, що створення ВЕЗ допоможе закінчити війну на Донбасі.