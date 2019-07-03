"Їде туди, куди його звуть": Росія розлютилася через потужного союзника України

У Росії негативно відреагували на факт допомоги Україні на суму 45 млн доларів від Канади.

У коментарі RT експерт Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир Брутер заявив, що в Україні нібито вже 5 років не відбувається жодних змін.

"На Україні ніяких свідомих змін не було п'ять років. Цілком можливо, що канадська влада хотіла б якимось чином взяти участь в піарі, який буде супроводжувати нову серію реформ в країні. Є шанс, що вони будуть більш успішними і канадські ліберали зможуть видати їх за свій політичний успіх, враховуючи, що зараз у них проблеми з рейтингом", - сказав він.

За його словами, сам візит нового українського лідера до Канади відбувся через те, що "Зеленський їде туди, куди його звуть".

Володимир Зеленський

"У США на таких умовах його поки не запрошують. З європейцями він зустрівся, але там гроші буде отримати значно складніше, особливо зараз, після того як влада в ЄС помінялася. Зеленський розуміє, що Канада на сьогоднішній день є головним українським спонсором. Поки рано говорити про успіх цих відносин. Здається все-таки, що Канада не може визначати внутрішню ситуацію в Україні", - уклав Брутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Канада має намір виділити Україні 25 млн доларів допомоги в реалізації реформ щодо розвитку демократії та вже збільшила підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

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