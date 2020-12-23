Ibox Bank став принципальним членом Visa

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Економіка
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Ibox Bank став принципальним членом Visa

Ibox Bank отримав статус принципального члена (principal member) міжнародної платіжної системи Visa.

Про це повідомила пресслужба банку, назвавши це одним з ключових етапів розвитку свого інтернет-еквайрінгу.

"2020 рік став для нас проривним: принципальне членство в двох головних міжнародних платіжних системах дозволить максимально ефективно розвивати наш комерційний інтернет-еквайринг", – заявила в.о. голови правління Ibox Bank Світлана Голяк.

Що це означає?

Статус принципального члена в найбільших міжнародних платіжних системах – це, перш за все, підтвердження статусу банку як важливого учасника транзакційного бізнесу в своїй країні. Це розширює можливості у роботі з розрахунками і дає доступ до нових можливостей платіжних систем, зокрема – інтернет-еквайрінгу.

Клієнти-юридичні особи Ibox Bank зможуть отримати доступ до нових продуктів, технологій та експертизи Visa, що дає банку можливість розширити спектр обслуговування ключових клієнтів.

Клієнти-фізособи отримають доступ до всіх можливостей карткових продуктів Visa в офлайні і особливо в онлайні. Весь 2020 рік це було однією з пріоритетних цілей для Ibox Bank.

"IBOX Bank давно і продуктивно співпрацює з Visa в картковому бізнесі. Тепер же ми виведемо співпрацю на новий рівень і сподіваємося реалізувати чимало цікавих проектів в сфері e-commerce", – розповів директор департаменту роздрібних продуктів Ibox Bank Максим Зінін.

Нагадаємо, в травні 2020 року Ibox Bank став принципальним членом Mastercard, за що отримав нагороду Milestone Achievement на Mastercard Day 2020. Це дозволило банку запустити інтернет-еквайринг для бізнесу в листопаді цього року. Досягнення стали результатом ребрендингу і нової стратегії розвитку банку, за які 28 жовтня міжнародний фінансовий клуб "Банкір" визнав АТ "Айбокс Банк" найкращим транзакційних банком 2020 року.

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