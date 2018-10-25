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''І це тільки на цукрі'': в мережі розкрили, як провідники обманюють пасажирів УЗ

22.5тЧитати матеріал російською

Компанію "Укрзалізниця" викрили у корупційній схемі під час курсування потягів. Порушуючи документацію, провідники вагонів не видають пасажирам передбачені три стіки цукру, що призводить до економії 4,8 тис. грн у рік тільки з одного потяга.

Ситуацію розкрив на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Селик. Він підкреслив той факт, що у такій ситуації складно зрозуміти: що є порушенням, а що — бізнес ідеєю.

"Візьмемо цукор до чаю. У документах прописано, що провідник повинен давати 3 стіки. Але, скільки себе пам'ятаю, їх завжди давали не більше двох. Читаємо нижче: вартість стіку цукру — 50 копійок. Опитані провідниці кажуть, що у середньому гарячі напої замовляє половина пасажирів. Виходить, що тільки за один рейс купейного вагона УЗ "економить" 8 гривень, на уесь поїзд це вийде до 160 гривень", — пояснив ситуацію журналіст.

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За його підрахунками, таким чином за місяць такої "економії" виходить — 4,8 тис. грн.

"Одна мінімалка. Тільки на цукрових стіках", — підсумував Селик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальниця потягу УЗ "Ковель — Москва" під час його руху зі скандалом виштовхала одного з пасажирів із вагона.

Місце
Україна
Об'єкти
соцмережіУкрзалізниця
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
Ох уж эти знатоки! Убивать надо таких знатоков(как говорил О.Бендер)
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Dell Alex
Dell Alex
Мудаку ложку сахара недодали он и разнылся )) УЗ просто надо поменять правила и все ))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Dell Alex, ВСЁ ПО ИЛЬФУ И ПЕТРОВУ: "Даже такой маленький человек, как госпапиросник с бывшей Соборной площади, и тот побоялся разоблачений Прозрачного и опустил на самого себя жалобу в горчичный ящик. Папиросник признавался в том, что из каждой спичечной коробки он вынимал по несколько спичек, из коих в течение некоторого времени составлялся спичечный фонд. Зажиленные таким образом спички папиросник открыто продавал, а вырученные от их продажи деньги обращал в свою личную пользу. Этим за пять лет работы он причинил Пищеславу убыток в сумме 2 рубля 16 1/2 копеек". :-)
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