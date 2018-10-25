''І це тільки на цукрі'': в мережі розкрили, як провідники обманюють пасажирів УЗ

Компанію "Укрзалізниця" викрили у корупційній схемі під час курсування потягів. Порушуючи документацію, провідники вагонів не видають пасажирам передбачені три стіки цукру, що призводить до економії 4,8 тис. грн у рік тільки з одного потяга.

Ситуацію розкрив на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Селик. Він підкреслив той факт, що у такій ситуації складно зрозуміти: що є порушенням, а що — бізнес ідеєю.

"Візьмемо цукор до чаю. У документах прописано, що провідник повинен давати 3 стіки. Але, скільки себе пам'ятаю, їх завжди давали не більше двох. Читаємо нижче: вартість стіку цукру — 50 копійок. Опитані провідниці кажуть, що у середньому гарячі напої замовляє половина пасажирів. Виходить, що тільки за один рейс купейного вагона УЗ "економить" 8 гривень, на уесь поїзд це вийде до 160 гривень", — пояснив ситуацію журналіст.

За його підрахунками, таким чином за місяць такої "економії" виходить — 4,8 тис. грн.

"Одна мінімалка. Тільки на цукрових стіках", — підсумував Селик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальниця потягу УЗ "Ковель — Москва" під час його руху зі скандалом виштовхала одного з пасажирів із вагона.