Hyperloop вперше в історії здійснив поїздку з людьми. Відео
Virgin Hyperloop вперше здійснив пасажирську поїздку в системі надшвидкого транспортування вакуумними трубами.
Керівники Virgin Hyperloop досягли швидкості 172 км на годину на випробувальному полігоні DevLoop в Лас-Вегасі (штат Невада, США). Про це пише Reuters.
"Я мав справжнє задоволення побачити історію, створену на моїх очах", – заявив голова Virgin Hyperloop, голова групи і головний виконавчий директор DP World Султан Ахмед бін Сулайєм.
Перед тим як провести тестування з людьми система пройшла понад 400 тестів без пасажирів.
Hyperloop використовує систему магнітної левітації, що дозволяє проводити перевезення практично беззвучно. У компанії мають намір зробити максимальну швидкість переміщення вище 900 км на годину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Технологія вакуумних поїздів Hyperloop ("Гіперпетля") була запропонована Ілона Маском, засновником Tesla і Space X.
Hyperloop – це аеродинамічна труба (тунель), всередині якої переміщується пасажирська капсула (той самий потяг). На випробуваннях капсула розвивала швидкість 450-460 км/год. Перший швидкісний підземний тунель був відкритий під Лос-Анджелесом в США.
Міністр інфраструктури України в 2016–2019 рр Володимир Омелян був одним із ініціаторів впровадження технології Hyperloop в Україні. У червні 2018 року його відомство і компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю.
У команді президента України Володимира Зеленського назвали ідею Hyperloop "очевидною дурницею". Новий міністр інфраструктури Владислав Криклій відмовився від проєкту, заявивши, що "простіше винайти телепортацію".