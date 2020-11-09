Hyperloop вперше в історії здійснив поїздку з людьми. Відео

Virgin Hyperloop вперше здійснив пасажирську поїздку в системі надшвидкого транспортування вакуумними трубами.

Керівники Virgin Hyperloop досягли швидкості 172 км на годину на випробувальному полігоні DevLoop в Лас-Вегасі (штат Невада, США). Про це пише Reuters.

"Я мав справжнє задоволення побачити історію, створену на моїх очах", – заявив голова Virgin Hyperloop, голова групи і головний виконавчий директор DP World Султан Ахмед бін Сулайєм.

Перед тим як провести тестування з людьми система пройшла понад 400 тестів без пасажирів.

Hyperloop використовує систему магнітної левітації, що дозволяє проводити перевезення практично беззвучно. У компанії мають намір зробити максимальну швидкість переміщення вище 900 км на годину.

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