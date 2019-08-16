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"Hyperloop – дурниця": у Зеленського різко пройшлися по ідеї Омеляна

1.3т Читати матеріал російською

Майбутній голова інфраструктурного комітету Владислав Криклій назвав дурницею ідею запуску Hyperloop в Україні.

"Hyperloop – це очевидна дурниця. Щоб це зрозуміти, достатньо приїхати на центральний залізничний вокзал у Києві і подивитися на непрацюючий чотири роки ескалатор", – повідомив він в інтерв'ю liga.net.

Криклій підкреслив, що вирішення цієї проблеми навіть не є реформою.

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"Це базові зручності, створення яких не вимагають великих зусиль. Досить було дати УЗ свого часу доручення, поки їх не підпорядкували безпосередньо Кабміну, але навіть після цього можна і потрібно було це публічно вимагати від керівника УЗ", – резюмував він.

Майбутній глава інфраструктурного комітету Владислав Криклій назвав дурницею ідею запуску Hyperloop в Україні

Майбутній глава інфраструктурного комітету Владислав Криклій назвав дурницею ідею запуску Hyperloop в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України і компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю в області технологій вакуумного поїзда Hyperloop.

Запуск першої лінії очікується в найближчі 5 років. Міністр інфраструктури Володимир Омелян запевняв, що реалізація проекту в Україні йде за планом.

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Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Теги
гиперлуп Міністерство інфраструктури Верховна Рада України
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Хорошо бы это чудо увидеть в своей стране. Жаль если ЗЕковцы "похоронят" начинание...
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Изя Бродский
Изя Бродский
Кунецкая Раїса, Работающий экскалатор?
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Dell Alex
Dell Alex
Ну, посмотрим, как вы почините эскалатор ))) И объявите это победой века )))
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