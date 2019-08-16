"Hyperloop – дурниця": у Зеленського різко пройшлися по ідеї Омеляна

Майбутній голова інфраструктурного комітету Владислав Криклій назвав дурницею ідею запуску Hyperloop в Україні.

"Hyperloop – це очевидна дурниця. Щоб це зрозуміти, достатньо приїхати на центральний залізничний вокзал у Києві і подивитися на непрацюючий чотири роки ескалатор", – повідомив він в інтерв'ю liga.net.

Криклій підкреслив, що вирішення цієї проблеми навіть не є реформою.

"Це базові зручності, створення яких не вимагають великих зусиль. Досить було дати УЗ свого часу доручення, поки їх не підпорядкували безпосередньо Кабміну, але навіть після цього можна і потрібно було це публічно вимагати від керівника УЗ", – резюмував він.

Майбутній глава інфраструктурного комітету Владислав Криклій назвав дурницею ідею запуску Hyperloop в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України і компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю в області технологій вакуумного поїзда Hyperloop.

Запуск першої лінії очікується в найближчі 5 років. Міністр інфраструктури Володимир Омелян запевняв, що реалізація проекту в Україні йде за планом.

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