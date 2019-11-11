"Hyperloop буде": Омелян нагадав новому Кабміну про ішаків за три рублі

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян висловив упевненість, що рано чи пізно проект вакуумного швидкісного поїзда Hyperloop в Україні стане реальністю.
"Як свого часу відмовилися від радіоточки на кухні та перейшли на інтернет. Відмовилися від кнопкового телефону і перейшли на смартфон... Так само і Hyperloop буде тоді, коли прийде його час", – заявив Омелян в ефірі ObozTV.
Омелян розкритикував рішення свого наступника на посаді міністра інфраструктури Владислава Криклія відмовитися від проекту Hyperloop і нагадав про традиційну неприязнь до передових технологій.
"Так свого часу говорили про залізницю, – зауважив він. – Мовляв, хто прокладатиме якісь рейки? Хто будуватиме незрозумілі машини на вугіллі? Коли є надійний віл, віз – будемо на волах возити все життя. Те ж саме було, коли зайшов електротранспорт. Пам'ятаєте класику Ільфа і Петрова: "Навіщо тобі трамвай, якщо можна купити ішака, він три рублі коштує?"
"Вони (нова влада. – Ред.) хочуть купувати ішаків... Ну, це їхня справа. Але я вважаю, що прогрес не зупинити", – наголосив екс-міністр.
Омелян впевнений, що Україна могла би потрапити до топа розробників нової технології.
"У нас для цього є всі компоненти. Космічні технології – у нас прекрасна продукція "Південмашу" і багато вже приватних компаній. Труби – їх відмінно робить "Інтерпайп" і конкурує по всьому світу. "Мізки" – це ІТ, яке у нас теж динамічно розвивається. Тобто всі частини мозаїки потрібно скласти докупи", – пояснив він.
Колишній чиновник додав, що продовжує працювати над ініціативою впровадження Hyperloop в Україні.
"Ми на базі міністерства об'єднали кілька українських комерційних компаній, які вірять в цей проект, підготували проектну заявку, і вона зараз розглядається Європейською комісією. Подивимося, чи вийде отримати фінансування", – розповів Омелян.
На його думку, Україні життєво необхідно розвиватися не поступово, а "стрибками".
"Ми повинні не повзти, а перескакувати цілі щабелі розвитку західних суспільств. Наздоганяти їх. Інакше нам смерть. Ми просто будемо весь час вирощувати зерно, експортувати руду і скаржитися, що у нас все погано", – констатував він.
Ідея Hyperloop – переміщення транспортних капсул всередині надземних трубопроводів, розташованих на опорах
Hardt Hyperloop
Компанія Ілона Маска зводить тунель між містами Балтімор і Вашингтон
qz.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Технологія вакуумних поїздів Hyperloop ("Гіперпетля") була запропонована Ілона Маском, засновником Tesla і Space X.
Hyperloop – це аеродинамічна труба (тунель), всередині якої переміщується пасажирська капсула (той самий потяг). На випробуваннях капсула розвивала швидкість 450-460 км/год. Перший швидкісний підземний тунель був відкритий під Лос-Анджелесом в США.
Міністр інфраструктури України в 2016–2019 рр Володимир Омелян був одним із ініціаторів впровадження технології Hyperloop в Україні. У червні 2018 року його відомство і компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю.
У команді президента України Володимира Зеленського назвали ідею Hyperloop "очевидною дурницею". Новий міністр інфраструктури Владислав Криклій відмовився від проекту, заявивши, що "простіше винайти телепортацію".
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