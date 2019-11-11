Головна Новини
11 листопада • оновлено в 13:58
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Hyperloop буде": Омелян нагадав новому Кабміну про ішаків за три рублі

1.3т Читати матеріал російською

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян висловив упевненість, що рано чи пізно проект вакуумного швидкісного поїзда Hyperloop в Україні стане реальністю.

"Як свого часу відмовилися від радіоточки на кухні та перейшли на інтернет. Відмовилися від кнопкового телефону і перейшли на смартфон... Так само і Hyperloop буде тоді, коли прийде його час", – заявив Омелян в ефірі ObozTV.

Омелян розкритикував рішення свого наступника на посаді міністра інфраструктури Владислава Криклія відмовитися від проекту Hyperloop і нагадав про традиційну неприязнь до передових технологій.

"Так свого часу говорили про залізницю, – зауважив він. – Мовляв, хто прокладатиме якісь рейки? Хто будуватиме незрозумілі машини на вугіллі? Коли є надійний віл, віз – будемо на волах возити все життя. Те ж саме було, коли зайшов електротранспорт. Пам'ятаєте класику Ільфа і Петрова: "Навіщо тобі трамвай, якщо можна купити ішака, він три рублі коштує?"

"Вони (нова влада. – Ред.) хочуть купувати ішаків... Ну, це їхня справа. Але я вважаю, що прогрес не зупинити", – наголосив екс-міністр.

Новини
Міністр інфраструктури: замість Hyperloop в Україні простіше винайти телепортацію

Омелян впевнений, що Україна могла би потрапити до топа розробників нової технології.

"У нас для цього є всі компоненти. Космічні технології – у нас прекрасна продукція "Південмашу" і багато вже приватних компаній. Труби – їх відмінно робить "Інтерпайп" і конкурує по всьому світу. "Мізки" – це ІТ, яке у нас теж динамічно розвивається. Тобто всі частини мозаїки потрібно скласти докупи", – пояснив він.

Новини
Дороги, аеропорти та водний транспорт: що пообіцяв зробити Кабмін за 5 років

Колишній чиновник додав, що продовжує працювати над ініціативою впровадження Hyperloop в Україні.

"Ми на базі міністерства об'єднали кілька українських комерційних компаній, які вірять в цей проект, підготували проектну заявку, і вона зараз розглядається Європейською комісією. Подивимося, чи вийде отримати фінансування", – розповів Омелян.

На його думку, Україні життєво необхідно розвиватися не поступово, а "стрибками".

"Ми повинні не повзти, а перескакувати цілі щабелі розвитку західних суспільств. Наздоганяти їх. Інакше нам смерть. Ми просто будемо весь час вирощувати зерно, експортувати руду і скаржитися, що у нас все погано", – констатував він.

Ідея Hyperloop – переміщення транспортних капсул всередині надземних трубопроводів, розташованих на опорах

Ідея Hyperloop – переміщення транспортних капсул всередині надземних трубопроводів, розташованих на опорах

Hardt Hyperloop

Компанія Ілона Маска зводить тунель між містами Балтімор і Вашингтон

Компанія Ілона Маска зводить тунель між містами Балтімор і Вашингтон

qz.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Електротранспорт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Володимир Омелян Владислав Криклій 
Місце
Україна
Теги
Hyperloop транспорт Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
13
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Мели Омеля, твоя неделя.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кастрюли не могут произвести два танка в год , а здесь больная фантазия разыгралась.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
И министры наркоманы на Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / думки