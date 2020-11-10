Huawei позбудеться своїх найпопулярніших смартфонів через санкції США

Китайська компанія Huawei продасть свій бренд бюджетних смартфонів Honor за 15,2 млрд доларів.

Бізнес придбає консорціум на чолі з основним дистриб'ютором смартфонів Digital China. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з деталями.

Операція буде включати майже всі активи Honor, дослідження і розробки та пов'язаний з ними бізнес з управління ланцюгами поставок.

Після операції Honor планує зберегти більшу частину топ-менеджерів і понад 7000 співробітників. Також компанія думає про вихід на біржу протягом трьох років.

За словами джерел, Huawei може оголосити про операцію вже 15 листопада.

У травні 2019 року президент США Дональд Трамп заборонив американським компаніям купувати обладнання, яке становить загрозу нацбезпеці. Huawei підозрюють у роботі на китайські спецслужби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google відключив Huawei від оновлень операційної системи Android. Версія смартфонів на Android також втратила доступ до популярних сервісів, включаючи Google Play Store, Gmail і YouTube.