На ці гроші неможливо жити, – підприємець про реалії бізнесу в 'ДНР'

Українські підприємці, чий бізнес зберігся в "ДНР", опинилися навіть у гіршому становищі, ніж ті, хто втратив усе і виїхав з окупованих територій.

Про це розповів донецький бізнесмен Сергій Ханович в інтерв'ю блогеру Денису Казанському (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

До війни Ханович був власником "Байкерс Бару", клубу Chicago City і комплексу "Ліверпуль", а зараз у "віджатому" у нього будинку живе "глава ДНР" Денис Пушилін.

"Втратили всі. Втратили не тільки ті, хто виїхав, а й ті, хто залишилися. А ті, хто не втратив, опинилися у ще гіршій ситуації. У мене там є товариш, який говорить: "Тобі пощастило – у тебе все забрали і ти поїхав. А у мене нічого не забрали, і я залишився в Донецьку. І це мені нічого не дає, ну, просто копійки. Але я не можу на ці гроші жити. Якби у мене все забрали, я б відкрив на заощадження заклад у Києві. А так я про*рав все у Донецьку", – сказав Ханович.

За його словами, "податкова ДНР" щомісяця виставляє бізнесу плани. "І спробуй ти його не виконай. І з кожним місяцем він більше і більше. А живе в Донецьку, фактично, тільки Бульвар Пушкіна (зона відпочинку в центрі міста, – Ред.). А далі все – там життя немає", – сказав бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" відібрали будинок, який належав Донецької академії перукарського мистецтва – філії Київського інституту культури.

На території ОРДЛО настала екологічна катастрофа: через те, що бойовики знищили систему відкачування води з шахт, в регіоні почали стрімко міліти ріки і водосховища.

Донецьк, що перебуває під контролем бойовиків "ДНР", все більше занепадає. Там розкрадають недобудови і навіть забирають з вулиць тротуарну плитку.

"Польовий командир ДНР" Олександр Ходаковський похвалився, що "віджав" кілька вантажівок, асфальтоукладальників і екскаваторів, які терористи виявили на одному з пустирів в центрі Донецька.