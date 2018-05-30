Хто залишиться без пенсії в Україні за новими правилами: на кожного другого чекають великі проблеми

Українці з наступного року відчують на собі зворотний бік пенсійної реформи. Разом із осучасненням пенсій і новим правилом перерахунку виплат посилили і вимоги. Не напрацював 26 років стажу - немає пенсії в 60 років. Поступово "норма" буде посилюватися. Доти, доки у 2028-му тільки 55% українців вийдуть на "заслужений відпочинок" вчасно. Решті доведеться працювати до 63 і 65 років.

OBOZREVATELрозібрався, хто не отримає пенсію в Україні і що робити, якщо немає стажу.

Чому заробити стаж стало складніше

Сучасні українці в кращому випадку починають працювати у 21 рік, розповідають в Інституті демографії та соціальних досліджень. Згодом ця цифра буде зсуватися. Якщо ще кілька років тому школу закінчували у 16-17 років (пропускали 4 клас), зараз багатьом випускникам - 18. Якщо до цієї цифри додати п'ять років у виші, то трудові будні "світять" тільки з 23 років. У той же час лікарі можуть отримати повну медичну освіту тільки до 25-26 років. За новими правилами останні зовсім не зможуть претендувати на пенсію в 60 років.

Так, якщо починаючи з 26 років безперервно працювати, то до 60 років буде всього лише 34 роки стажу. Отже, вийти на пенсію можна буде тільки в 63 (або докупити один рік стажу). Як уже писав OBOZREVATEL, наступного року в 65 років на пенсію вийдуть українці, у яких щонайменше 15 років трудового стажу (мінімальна вимога до них не буде змінюватися). У 63 роки - від 16 років стажу, в 60 років - від 26 років стажу. Останні дві "межі" будуть зрушуватися доти, доки в 63 роки на пенсію не виходитимуть українці, які офіційно відпрацювали більше 25 років, а в 60 - понад 35 років. Причому час навчання у виші за стаж не враховується.

HR-експерт Олександр Білоус зазначає: сучасні українці рідко затримуються на одному місці на все життя, роботу часто змінюють, тому проблеми з пенсією можуть виникнути у багатьох. "За все життя може легко набратися три-чотири роки, коли офіційно ніде не влаштований. Це може бути перерва в роботі у зв'язку з народженням дитини, може бути треба на якийсь час зайнятися своїм здоров'ям. Це можуть бути абсолютно різні причини", - пояснює експерт.

Такі оцінки сходяться і з прогнозом Міністерства соціальної політики. Так, чиновники підрахували: через 10 років тільки 55% 60-річних українців отримають пенсію. Решта повинна буде продовжити кар'єру мінімум ще на три роки. Експерт у сфері пенсійного забезпечення, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних дослідження Лідія Ткаченко також погоджується: ситуація з кількістю стажу буде посилюватися. І чим більше стажу після 2004 року - тим менше тобі пощастило.

У нас з 2004 року враховується тільки той стаж, коли платили внески. Якщо раніше зарплату могли і не платити, але книжка перебувала на зберіганні в підприємстві, стаж враховувався. Після 2004 року зараховувати будуть тільки ті роки, коли отримував зарплату і платив внески", - вчена.

У нас з 2004 року враховується тільки той стаж, коли платили внески. Якщо раніше зарплату могли і не платити, але книжка перебувала на зберіганні у підприємстві, стаж враховувався. Після 2004 року зараховуватимуть тільки ті роки, коли отримував зарплату і платив внески", - розповідає вчена. Як пояснює експерт, якщо раніше вузи закінчували в 21 рік і на той момент вже мали 4-5 років стажу, зараз дипломи отримують ближче до 23-24 років.

Як не залишитися без пенсії

Українці повинні замислитися про своє майбутнє на пенсії - відмовитися від роботи без оформлення, стежити за тим, щоб роботодавець платив внески і податки і змінити підхід до зайнятості. За оцінками Інституту демографії, в найближчі 10 років середня тривалість стажу може скоротитися на 3 роки. Пенсійна реформа повинна підштовхнути українців вже в молодому віці замислитися над тим, як заробити на пенсію. Довгі перерви в роботі, "сіра зайнятість", нелегальні заробітки за кордоном - все це позбавляє шансу вийти на заслужений відпочинок у 60 років.

Варто також зазначити, як розповів у ефірі ObozTV міністр соцполітики Андрій Рева, з наступного року в Україні запустять накопичувальний рівень пенсійної системи. Роль офіційного працевлаштування та "білої" зарплати зросте. Після другого кроку реформи на високу пенсію зможуть претендувати лише ті українці, які справно платили податки і не приховували частину заробітної плати. Решта ж зможуть претендувати на мінімальну пенсію. На даний момент це 1373 грн.

До слова, українці, які не заробили і 15 років стажу, зовсім претендувати на пенсію не можуть. Однак за законом, якщо у них немає іншого доходу, вони можуть звернутися до органів соціального захисту та, досягнувши пенсійного віку, отримувати "компенсацію" - різницю між реальним доходом і прожитковим мінімум. Для тих, хто ніде не працює і живе сам, це ті самі 1373 грн. Щоправда, в такому випадку доведеться доводити, що додаткових доходів дійсно немає.

Пенсійна реформа в Україні ввела нові правила для пенсіонерів. З одного боку, правила щорічної індексації змінили, а з іншого - посилили правила. Наступні 10 років для багатьох українців - можливість "доопрацювати" стаж і замислитися над офіційним працевлаштуванням і "білою" зарплатою. Причому чим раніше вирішити це питання, тим більше шансів зустріти гідну старість.