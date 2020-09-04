Скандал навколо стипендії батькові Зеленського: колеги стали на його захист, а чиновники підставили

Рішення чиновників Кабміну дати довічну стипендію батькові президента України професору Олександру Зеленському зробило главі держави ведмежу послугу. Українців обурило не лише те, що син мав нагородити свого батька, а й розмір виплат – 2 568 гривень щомісячно, що виглядає смішною сумою для батька мільйонера.

Уже підготовлену постанову зняли з розгляду, щоб розширити списки, але родич голови держави в переліку залишиться. При цьому прем'єр Денис Шмигаль заднім числом став виправдовуватися за указ про стипендії, а скандал, що виник, назвав "несподіваним медійним резонансом". На думку адвокатів, ця ситуація дала підстави говорити про порушення антикорупційного закону та можливий конфлікт інтересів.

Про те, хто й навіщо вирішив дати стипендію Зеленському-старшому та що про це думають його колеги – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому стипендію вирішили дати саме Зеленському

У Криворізькому державному університеті економіки і технологій OBOZREVATEL пояснили, що цього року висували двох кандидатів – професора кафедри міжнародної економіки Володимира Кулішова та завідувача кафедри інформатики Олександра Зеленського. Останнього визнали більш гідним.

"Від нас просять подати кандидатури – коло осіб, які гідні. А в міністерстві уже погоджують, – пояснив декан факультету інформаційних технологій Анатолій Супрун. – Моя особиста думка як декана – Зеленський повністю віддається роботі. Це було і до того, як його син став президентом, і зараз".

Останню тезу, що Зеленського висували б незалежно від посади його сина, під час розмови Супрун повторив кілька разів, додавши, що і в минулі роки університет подавав його кандидатуру.

Професор Олександр Зеленський із викладачами кафедри інформатики та прикладного програмного забезпечення. fit.knu.edu.ua

"Лекції в нього – це святе, ми не могли його з них викликати ні на засідання, ні на що. Він завжди багато робив для факультету. У важкі часи, коли не було опалення, домігся, щоб провели електроопалення. Ніколи не змовчить, має активну позицію, захищає інтереси студентів. На його кафедрі безліч досягнень і перемог на міжнародних олімпіадах із програмування, його студенти влаштовані в хороших посадах в Україні й за кордоном", – розповідає керівник Олександра Зеленського.

Батька президента запрошували працювати і в Київ, і у Львів, але він залишився в рідному Кривому Розі. Колеги впевнені, що стипендію він має отримати заслужено, а ось її розмір занадто малий.

Чи є тут порушення закону

Одним із "детонаторів" у ситуації став президентський статус стипендії – Володимир Зеленський мав би нагороджувати свого батька. А це може вважатися конфліктом інтересів.

Також масла у вогонь підлило і повідомлення в Facebook прем'єра Дениса Шмигаля. Скандал, виникнення якого було дуже ймовірно з самого початку, він аж на другий день після його початку назвав "несподіваним медійним резонансом".

"Через неочікуваний медійний резонанс хочу прояснити позицію Уряду для уникнення спекуляцій: у середу, 2 вересня, проєкт про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів", – написав Шмигаль.

У Департаменті атестації кадрів вищої кваліфікації МОН (він є однією з останніх ланок відбору претендентів) пояснили, що перевірка такого конфлікту не виявила.

"Міністерство нічого не перевіряє. Все надає нам учена рада закладу, вони висувають. Так, перевірка можливого конфлікту інтересів відбувається. Є в нас для цього Міністерство юстиції. Зрозуміло, що якби не було всього позитивного, то до Кабінету міністрів воно б не дійшло", – сказала OBOZREVATEL директорка департаменту Світлана Криштоф.

Однак адвокат Артем Хмельников вважає, що тут йдеться про порушення статті 28 Закону про запобігання корупції, у якій якраз і описується конфлікт інтересів.

"Якщо президент як публічна особа ухвалює рішення, що може надати зиски його близьким людям, він зобов'язаний сповістити НАЗК і громадськість про можливий конфлікт інтересів. У НАЗК після цього повинні були провести перевірку й показати її результати – чи є конфлікт, чи його нема. Я вважаю, що Офіс президента мав зробити це максимально прозоро – сказати, що висувають батька президента, показати всі документи, клопотання від університету. А так указ про стипендію просто зняли, коли побачили, який піднімається розголос. Шмигаль починає говорити постфактум про це питання, а не до його розгляду", – сказав OBOZREVATEL Хмельников.

Підставили чиновники

В адвоката Ростислава Кравця позиція дещо м'якша. Він не заперечує, що батько президента міг мати право отримати стипендію, але враховуючи родинні зв’‎язки, це політично некоректно. Тим паче, що розмір стипендії абсолютно незначний і син може матеріально допомагати батькові без державного кошту.

"Я думаю, що це висування відбулося через якусь пострадянську дурість, на яку страждають чиновники, що намагаються вислужитись перед начальством. Бо Володимир Зеленський, мені здається, був би проти цього, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Визнання викладацьких заслуг від студентів набагато цінніше, ніж будь-які державні нагороди. А так виходить, що ця стипендія була більш вигідною для тих, хто висував Олександра Зеленського, ніж для нього самого", – підсумував Кравець.

Скандал навколо стипендії щонайменше звернув увагу на занадто дрібний розмір виплати для видатних науковців – усього 1,5 прожиткового мінімуму (або більш ніж 2,5 тис. грн). І це враховуючи, що такі стипендії отримують лише 100 науковців на всю країну.

Окрім того, чиновники Кабінету міністрів, члени конкурсної комісії поставили президента в незручне становище. Університет просив нагородити Олександра Зеленського ще з 2017 року, але на заслуженого освітянина з невеличкого міста звернули увагу лише після того, як його син став президентом.