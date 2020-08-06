Шовковський дав прогноз на чвертьфінал Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів повертається. Команди встигли розпочати стадію плей-офф ще до вимушеної коронавірусної паузи, проте не всі чвертьфіналісти залишаються відомими. Як можуть завершитися матчі-відповіді 1/8 фіналу аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Ювентус" - "Ліон": італійці переможуть та пройдуть далі. Коефіцієнт 1.9

"Ліон" несподівано обіграв "Ювентус" вдома, а шансів відігратися в італійців не було – розпочався карантин. Після відновлення сезону "Юве" став чемпіоном, але гра команди Мауріціо Саррі не переконала вболівальників. Ходять навіть чутки про звільнення – аби цього точно не сталося, треба яскраво виступити у Лізі чемпіонів.

"Ювентус" став чемпіоном у дев’ятий раз поспіль, але питань до Мауріціо Саррі багато. "Юве" випередив "Інтер" лише на одне очко. Атака "Юве" – не найкраща у чемпіонаті, захист – також. "Ювентус" пропустив 42 голи – це найгірший результат для володаря скудетто за 62 роки.

"Юве" після карантину був дуже нестабільним. Програв фінал Коппи "Наполі", після цього виграв чотири матчі Серії А поспіль, а потім здобув дві перемоги за вісім турів. Звісно, можна говорити, що "Юве" випереджав конкурентів і розслабився. Чи це так – дізнаємося вже зовсім скоро.

У наступному сезоні Ліги чемпіонів "Ліону" не буде – команда була сьомою, коли чемпіонат Франції зупинили після 28 туру. Після п’яти місяців без серйозного футболу була у фіналі Кубка Ліги від ПСЖ у серії пенальті. Отже, говорити про форму "Ліона" дуже складно – у якому стані команда покаже якраз матч з "Ювентусом".

"Ювентус" – "Ліон". Прогноз

Ніхто не очікував від "Юве" настільки провальних результатів у чемпіонаті. Але ж скудетто все одно взяли туринці. Ніхто не очікував, що "Ювентус" програє у Ліоні, але ж ніхто не здивується, якщо команда Саррі вийде до чвертьфіналу. Треба надійно зіграти у захисті – колись для "Юве" це було нормою. А в атаці Роналду повинен розібратися – якщо не він, то хто тоді? Можливо, це буде складний матч, але у наступному раунді, скоріше за все, зіграють туринці, а не "Ліон".

Прогноз на матч "Манчестер Сіті" - "Реал": гості не програють (Х2). Коефіцієнт 2.1

В Мадриді "Ман Сіті" переміг 2:1. Але це було ще в лютому. З того часу багато що змінилось. Команда Хосепа Гвардіоли програла чемпіонат і Кубок Англії, натомість "Реал" дуже переконливо взяв титул в Ла Лізі. Сьогодні шанси команд на прохід рівні. На порожньому "Етіхаді" мадридці, які у чудовій формі, можуть взяти реванш.

Команда Гвардіоли без шансів програла чемпіонат. На фініші АПЛ "Ман Сіті" виграв 5 матчів поспіль, що дозволило зробити відставання від "Ліверпуля" менш катастрофічним – 18 очок. Гвардіола мав великі плани на Кубок Англії, але команда несподівано програла у півфіналі (0:2) майбутньому переможцю – "Арсеналу".

В Лізі чемпіонів "Ман Сіті" грає переконливо. "Городяни" виграли групу (4 перемоги, 2 нічиї). В першому матчі 1/8 фіналу "Ман Сіті" переміг "Реал" на виїзді (2:1). На гол Іско гості відповіли влучними ударами Габріела Жезуса і Де Брюйне. Цього сезону в ЛЧ "Ман Сіті" виграв 2 з 3 домашніх матчів. Команда, яка не програла на "Етіхад", це "Шахтар" (1:1).

В єврокубках "Реал" виступає поки не так успішно – 3 перемоги в 7 матчах. В групі команда Зінедіна Зідана посіла 2-е місце (3 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка). "Реал" так і не зміг обіграти ПСЖ (0:3 і 2:2). Від парижан мадридці відстали на 5 очок. З 3-х гостьових матчів "Реал" виграв 2 – у "Галатасарая" (1:0) і "Брюгге" (3:1).

"Ман Сіті" - "Реал". Прогноз

За порожніх трибун перевага власного поля нівельована, тому "Ман Сіті" доведеться непросто. "Реал" відмінно готовий фізично і тактично, до того ж команда Зідана упіймала переможну хвилю. Гості точно заб’ють і точно не програють. Але для того, аби пройти далі, "Реалу" доведеться зіграти ідеально. А без Серхіо Рамоса у це слабо віриться.

Прогноз на матч "Баварія" - "Челсі": мюнхенці переможуть у видовищному матчі. Коефіцієнт - 1.8

Чвертьфіналіст у цій парі фактично вже відомий - мюнхенці здобули виїзну перемогу із розгромним рахунком 3:0, і не дуже схоже, що лондонська команда відіграє таку різницю м’ячів у чемпіона Німеччини.

Зробивши золотий дубль, чемпіон Німеччини намагатиметься здобути ще один трофей в цьому сезоні - Лігу чемпіонів. І насправді в цьому плані "Баварія" має дуже багато шансів. По-перше, тренерський штаб мюнхенців налагодив гру команди з того моменту, як її очолив. По-друге, "Баварія" грає досить результативно, і саме цього від неї очікують у майбутній зустрічі із "Челсі" - тим паче після того, як в Лондоні мюнхенці не залишили жодних шансів англійській команді.

Попри критику в адресу "Челсі", який відверто змазав кінцівку сезону, перший рік перебування Френка Лемпарда на чолі команди виявився досить непоганим. Річ у тому, що боротьба за потрапляння в Лігу чемпіонів для команди тривала до останнього, також були досить високі шанси на те, щоб здобути перемогу в Кубку. І якщо з першою місією сині впоралися - допомогла очна зустріч "Манчестер Юнайтед" та "Лестера", в якій перемогу здобули манкуніанці, то друга залишилася невиконаною. "Арсенал", який втратив шанси на потрапляння в єврокубкову зону через чемпіонат, скористався кубковою можливістю та здобув путівку у групову стадію Ліги Європи.

"Баварія" - "Челсі". Прогноз

Мюнхенці, очевидно, пройдуть в чвертьфінал і, скоріш за все, здолають команду Лемпарда і вдома. Сині мають чимало кадрових проблем, та і результат першого матчу не створює додаткової мотивації команди, щоб боротися.

Експрес

До речі, з цих трьох матчів можна зібрати непоганий експрес із солідним коефіцієнтом. Особливо гарний варіант для тих, хто хоче відчути справжній смак боротьби та відсвяткувати повернення Ліги чемпіонів.

"Ювентус" - "Ліон": італійці переможуть та пройдуть далі. Коефіцієнт - 1.9

"Манчестер Сіті" - "Реал": гості не програють (Х2). Коефіцієнт 2.1

"Баварія" - "Челсі": мюнхенці переможуть у видовищному матчі. Коефіцієнт - 1.8

Загальний коефіцієнт - 7.1