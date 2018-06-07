Хто в Україні залишиться без пенсії і що робити: нові умови

Українці без 15 років стажу не зможуть отримати пенсію, а ті, хто в 2028-му не матимуть 35 років стажу, вийдуть на заслужений відпочинок в 65 років. Щоб не бідувати, експерти радять самостійно збирати гроші, працювати з офіційним оформленням і білої зарплатою.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Держава не може залишити українців пенсійного віку без допомоги. Так, якщо є хоча б 15 років стажу, пенсію можна буде отримати в 65 років. Швидше за все, це буде мінімалка - на даний момент 1373 грн. За новими правилами вимоги для того, щоб вийти на пенсію, будуть поступово зростати. В результаті в 2028 році тільки ті 60-річні, які заробили 35 років стажу, зможуть вийти на заслужений відпочинок вчасно.

Якщо немає і 15 років стажу, то пенсії зовсім не буде. Замість цього держава зобов'язана надати соціальну допомогу в разі, якщо дохід непрацездатного нижче мінімуму. До слова, також в Україні можна купити до 5 років стажу. Правда, вартість одного місяця на даний момент - більше 1,5 тис. грн. Якщо пенсія буде нижче, докуповувати стаж варто тільки в тому випадку, якщо не вистачає до 15 років.

Таким чином, купивши стаж, можна в 65 років вийти на пенсію і отримувати її до кінця життя. Якщо ж і так є 15 років стажу, до докуповувати "робочі місяці" варто тільки в тому випадку, якщо розмір пенсії буде значно перевищувати 1,5 тисячі.

Щоб не залишитися в старості за межею бідності, експерти радять самостійно збирати на "заслужений відпочинок". Опитані OBOZREVATEL аналітики сходяться на думці: збирати готівку "під матрацом" не можна. Гроші з'їсть інфляція. Навіть якщо щомісяця купувати долари, то через 30 років далеко не факт, що за них вдасться безбідно жити близько 17 років. Будь-яка валюта, навіть американська, має властивість втрачати свою вартість.