Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила виконають не всі

У 2018 році майже кожен 20-й українець пенсійного віку не зможе отримати пенсію через нестачу стажу. І число таких українців буде зростати з кожним роком.

Як йдеться у прогнозі Пенсійного фонду, який опинився у розпорядженні "Обозревателя", вже через 10 років 45% 60-річних не зможуть виконати нові правила, тобто матимуть менше 35 років стажу. В цьому ж році на пенсію не зможуть вийти 60-річні українці, у яких менше 25 років стажу (пенсійний вік для тих, у кого від 15 до 25 років стажу, збільшили до 63 років).

Як пояснює старший науковий співробітник Інституту демографії Лідія Ткаченко, фактично в Україні ввели "гнучкий коридор пенсійного віку".

Мінімальна вимога для отримання пенсії залишиться на рівні 15 років, проте поступово будуть рости умови для того, щоб "вчасно" вийти на заслужений відпочинок. Наприклад, у наступному році знадобиться 26 років стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років, від 16 до 25 років, щоб отримати пенсію у 63 роки і 15 років - щоб вийти на пенсію у 65 років.

До слова, в цьому році уряд планує внести зміни в пенсійну реформу і змінити формулу розрахунку виплати для тих українців, які мають низькі зарплати.

Як писав "Обозреватель", раніше українців попередили про небезпеку через пенсійну революцію Ради.