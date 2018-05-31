Хто в Україні більше не отримає субсидії: розрахунки

Українці з цього місяця отримують комунальні знижки з урахуванням оновлених доходів. За різними оцінками до 20% субсидіантів в неопалювальний сезон оплачують комуналку самостійно. Вже з жовтня "знижки" знову перерахують, частина українців позбудеться допомоги від держави через нові правила, інші - через зростання доходів.

OBOZREVATELрозібрався, хто і за яких умов може залишитися без допомоги від держави.

Скільки треба заробляти, щоб платити без субсидії

Розраховуючи розмір субсидії, органи соцзахисту враховують інформацію, яку самі українці вказали в декларації про доходи. За півроку розраховують середньомісячний дохід, від цієї цифри залежить, скільки сім'я може платити за комунальні послуги. Причому в різних містах це може бути різна сума.

Вартість комунальних послуг залежить від постачальника. Навіть в одному місті мешканці різних районів можуть платити за різними тарифами. Припустимо, що влітку на оплату комунальних послуг на сім'ю з трьох осіб в межах соцнорм іде 700 грн, а взимку - 1500 грн. За чинними правилами дохід на одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на сукупний дохід. Отримана сума - обов'язковий платіж.

Таким чином, влітку така сім'я має право на субсидію лише в тому випадку, якщо їхній сукупний дохід менше 6900 грн. Всі, хто на сім'ю з трьох осіб заробляє більше, субсидію може не отримати. До слова, варто враховувати, розрахунки актуальні лише за умови, що комунальні послуги в межах нормативів для такої сім'ї обійдуться у 700 грн.

Взимку ця ж сім'я, згідно з розрахунками OBOZREVATEL, може претендувати на субсидії при сукупному доході в розмірі не більше 10,1 тис. грн. Всі, хто на трьох заробляють більше, комунальні послуги мають оплачувати самостійно. Так, при доході у 10,1 тис. грн на трьох осіб розмір обов'язкового платежу становить 19% від сукупного доходу, або 1499,8 грн. У разі, якщо цієї суми вистачає на комуналку, комунальної знижки не дають. До слова, зазначені розрахунки - орієнтовні. Точну відповідь, чи маєте ви право на субсидії, можуть дати лише в місцевому органі соцзахисту.

Частина українських субсидіантів отримують знижку навіть з вищими доходами. Через високий рівень тіньової зайнятості та зарплат у конвертах чимало українців приховують свої реальні доходи і фактично "крадуть" у чесних платників податків. Так, лише цього року на субсидії планують витратити близько 71 млрд грн. Цих коштів вистачило б на ремонт сотні кілометрів доріг, різке збільшення розміру пенсій, часткове погашення зовнішніх кредитів. Платять за субсидії всі українці, а ті, хто отримує знижку і при цьому приховує свої реальні доходи, ризикують залишитися в боргу перед державою. Так, згідно з чинною постановою уряду, нелегально використану субсидію треба повернути до бюджету.

Хто ще може залишитися без знижки: все, що потрібно знати

На комунальну знижку не мають право претендувати українці, які ніде не працюють і при цьому не є зареєстрованими користувачами у Центрі зайнятості, живуть у будинках площею від 120 кв.м і квартирах від 90 кв.м, їздять на відносно новому автомобілі (5 років і новіше), зробили покупку на суму від 50 тис. грн.

Покупки Міністерство фінансів може відстежити за допомогою банківських даних, інформації з реєстрів (нерухомості, транспорту тощо). Варто також враховувати, що покупка в цьому сезоні може позбавити права на субсидії на наступний сезон. При цьому з часом на субсидію знову можна претендувати. До слова, всього через нові правила (обмеження у нерухомості, наявності автомобіля, скорочення нормативів та офіційного статусу безробітного) комунальні знижки за різними оцінками можуть втратити від декількох сотень тисяч до двох мільйонів сімей. Як вже раніше писав OBOZREVATEL, соціальний норматив на опалення скоротили з 5 до 4,5 кубометрів газу на квадратний метр. Реальне ж споживання блакитного палива, відповідно до звіту НКРЕКП, близько 3 кубів на квадрат. Щоправда, субсидіанти витрачають на 20-30% більше за українців, які платять самі.

Субсидії повинні захищати найменш захищені верстви населення. В ЄБРР і МВФ програму знижок підтримують, проте при цьому уточнюють: допомогу не повинні отримувати українці з високим доходом. Щоб відсіяти з мільйонів пільговиків тих, хто може платити самостійно, Кабінету міністрів доведеться не тільки посилити вимоги, але і верифікувати одержувачів держдопомоги. Для цього Міністерство соціальної політики розробило законопроект про соціальних інспекторів, а Мінфін - проект закону про верифікацію. Вже незабаром всіх одержувачів субсидій можуть перевіряти в три етапи. Детальніше про це читайте незабаром на OBOZREVATEL.