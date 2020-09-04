Хто в СРСР заробляв більше за всіх: названо професії

У Радянському Союзі заробітну плату нараховували зовсім інакше, ніж у нинішній час. В ті роки планова економіка дозволяла звичайному робітнику на заводі отримувати більше за інженера або навіть директора підприємства.

OBOZREVATEL вирішив розповісти про професії, які дозволяли радянським громадянам заробити найбільші зарплати.

Максимальна зарплата серед чиновників у СРСР була в членів політбюро

Правлячий клас

Винагорода за свою працю у правлячої еліти в радянські роки була не такою високою, як у сучасних держслужбовців. Залежно від посади в партійній номенклатурі, середній дохід чиновника становив від 200 до 1200 рублів. До того ж максимальна зарплата була у членів політбюро СРСР.

Хоча крім грошей правлячий клас мав ще й державне забезпечення. Так, люди цієї категорії могли отримати службову квартиру, дачу або автомобіль.

Водночас радянська правляча еліта жила досить скромно, порівняно з "апетитами" нинішніх чиновників. Так, витрати на повноцінний обід із декількох страв у них не перевищували одного рубля.

Космонавти в СРСР отримували чи не найбільші зарплати

Космонавти

У СРСР вітчизняну космонавтику вважали найрозвиненішою в світі. Отже, і заробітна плата космонавта за перебування на орбіті становила солідні гроші – 5000 рублів. Крім цього, за кожен політ у космос вони отримували автомобіль, витрати на пальне для якого довічно оплачувала держава.

У шахтарів в СРСР були високі зарплати

Небезпечні та шкідливі професії

Високими в СРСР були зарплати у представників професій з ризиком для здоров'я і життя. Так, радянський шахтар у середньому заробляв до 1000 рублів на місяць. Хоча, якщо врахувати специфіку цієї професії і постійні перепрацювання, реальний розмір зарплати був значно вищим.

Життя радянського спортсмена точно було бідним, але і заможним його назвати не можна

Спорт

Рівень доходу радянських спортсменів, звичайно, неможливо порівняти з розмірами зарплат сучасних іменитих футболістів, тенісистів, хокеїстів тощо. Наприклад, середній дохід гравця ФК "Динамо Київ" у СРСР досягав 250 рублів. Але крім основного, за хороші результати спортсмени в ті роки отримували бонуси – до 100 рублів за перемогу в міжнародних змаганнях.

Гравці ж, які виступали за ЦСКА і "Динамо", отримували ще й військові, міліцейські на той час звання, а крім зірок на погонах – доплати. Так, у роки СРСР футболіст Олег Блохін закінчив свою спортивну кар'єру в статусі майора міліції, до того ж таке звання дозволяло йому отримувати додатково 320 рублів на місяць.

Звичайний робітник на заводі міг заробити більше, ніж інженер

Звичайні робітники

У радянські роки професії слюсаря, електрика або токаря були одними з найпрестижніших на ринку праці, зокрема, через її високооплачуваність. Незважаючи на важку роботу, представники цих професій отримували дохід, який іноді був більшим, ніж у директора підприємства, – до 1000 рублів на місяць.

Крім цього, у Радянському Союзі високий рівень доходу також був у представників "блатних професій", до яких належали:

товарознавці в магазинах;

співробітники готельного комплексу;

капітани морських суден;

моряки;

стюардеси;

нафтовики;

робочі лісової промисловості;

стоматологи;

працівники Крайньої Півночі;

дипломати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які речі були доказом багатства в СРСР. Серед них французькі духи, американські джинси, румунська стінка і чехословацький кришталь та інші.