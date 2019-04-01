Хто платить за президента? Стало відомо, скільки українцям коштує утримання гаранта

В Україні на утримання президентів з державного бюджету витрачають в середньому 900 тис. гривень на рік.
Як зазначено у матеріалі ТСН, у 1999 році президент коштував українцям 1,5 гривні, зараз — удесятеро дорожче.
"Двадцять років тому ще легко можна було подивитися, скільки грошей іде на утримання президента, оскільки була окрема стаття в бюджеті, але потім її прибрали. Однак витрати нікуди не поділися. З року в рік їх ретельно ховають у таємних указах і секретних розпорядженнях", — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що з року в рік витрати на утримання першої особи держави лише зростали. "Щоправда, на початку своєї каденції президент Петро Порошенко оголосив режим суворої економії і суттєво скоротив витрати. З роками вони почали зростати, але в доларовому еквіваленті, до двох попередників не дотягують. Серед п'ятірки в цьому рейтингу беззаперечний лідер — Віктор Янукович. Своїм марнотратством бюджетних грошей він прославився на роки вперед", — пише видання.
Як зазначено, у 2018 році на утримання президента і його апарату Україна витратила 1,64 млрд гривень. Якщо розділити на 365 днів — розмір президентської суми в день становить 2,72 млн гривень.
"Президентський райдер схожий на зірковий: охорона, літаки і мерседеси, прийоми і заходи, розписані на рік вперед. І все це контролює служба протоколу... За різними даними у ЗМІ, кількість президентських охоронців від Кравчука до Порошенка зросла мінімум у шість разів. Скільки їх у чинного президента — невідомо. Але починалося все зі скромних 25 охоронців. За Януковича, який був так зайнятий своєю безпекою, штат роздувся до півтори сотні", — повідомляється у матеріалі.
Зазначається, що в автопарк адміністрації президента входять Range Rover, BMW, Toyota. Найкращі у розпорядженні президента — "Мерседеси" S-класу. Щоправда, вони не нові, оскільки їх купували ще під час президентства Віктора Ющенка. Обслуговування автопарку тягне щорічно до 200 млн гривень.
Автомобіль Порошенка
УНІАН
"Президентські крила — літаки і вертольоти. Зараз найчастіше президент користується українським літаком — Ан-148. Але за кордон іноді літає на "Аеробусі" 319. Його колись замовляв Ющенко, а купив Янукович. Там є окремий кабінет, зал для засідань і спальня", — зазначено у статті.
Повідомляється, що тільки перельоти у 2018 році коштували державі 88 млн гривень. Їх заплатили Державному авіаційному підприємству. До цієї суми треба ще додати вартість палива, зарплату пілотам і страхування. Щонайменше було 25 поїздок за кордон — один такий візит коштує до 2,5 млн гривень. Ціна заходу за участі президента в Україні — втричі менша — до 50 тис. грн.
"Резиденції, парки, кабінети, дачі і мисливські угіддя — всього 151 тис. квадратних метрів президентської нерухомості. Утримання кожного метра — 667 гривень. І з урахуванням підвищення комунальних платежів ця сума зростає щороку", — сказано у матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році на обслуговування президента України Петра Порошенка, його Адміністрації та інших служб витратили 1 млрд гривень.
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