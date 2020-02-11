Хто перший кричить – той і злодій? Що не так із відставкою ексміністерки Альони Бабак

Хто перший кричить: "Ґвалт! Тримай злодюгу!"? Правильно – сам злодій. Отака найперша асоціація на виступ Альони Бабак під час складання повноважень міністерки розвитку громад та територій. Що це за будівельний спрут, який не дав можливості здійснити реформи? Ми потягнемо за щупальця в регіонах та, вочевидь, маємо добратися до його голови. Скажімо, візьмемо досить невеличку Хмельницьку область.

Спробуємо розібратися з цим питанням на прикладі Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області. Спершу зосередимо увагу на особі керівниці територіального органу ДАБІ.

Антоніна Бойко cvk.gov.ua

22 листопада 2018 року пані Бойко Антоніна Олександрівна урочисто представлена як нова керівниця Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області.

Інформації про пані Бойко в мережі не дуже багато, але вона цікава. Відомо, що вона два роки працювала заступницею начальника відділу Держгеокадастру в Деражнянському районі Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області та кілька місяців завідувачкою сектору контролю Управління адміністративно-організаційного забезпечення Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області. Крім цього, вона депутатка Деражнянської районної ради Хмельницької області.

У який спосіб за відсутності керівного досвіду та роботи в будівельній сфері їй вдалося очолити цілий територіальний орган ДАБІ – незрозуміло.

Найімовірніше, вирішальним був один непоказний факт. Вона є дружиною працівника Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області – Бойка Сергія Анатолійовича. Який відомий працівникам Хмельницького ДАБІ як куратор їхнього відомства від обласного Управління СБУ.

А ще одним цікавим фактом є те, що її призначили за місяць до звільнення "батька сучасної будівельної корупції" Олексія Кудрявцева. Саме в той період, коли він, усвідомлюючи невідворотність свого звільнення, терміново розставляв зручних та лояльних керівників у регіонах. А ще якийсь спрут змусив Антоніну спробувати взяти участь у конкурсі на голову ДАБІ.

Але перейдімо до її напрацювань у сфері держархбудконтролю.

З легкої руки Антоніни Бойко видано понад десятка сертифікатів, які підтверджують, що на об’єкті виконані всі передбачені проєктною документацією згідно з будівельними нормами, стандартами й правилами роботи, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Звертаємо увагу, що йдеться про великі об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками – це торговельно-офісні центри та багатоквартирні житлові будинки.

Це багатоквартирні житлові будинки на вул. Верхній Береговій, 26/2, вул. Красовського, 31/1 А та В, вул. Панаса Мирного, 14/2А, та офісно-торговельні центри на вул. Соборній, 12, та вул. Старокостянтинівське шосе, 26.

На вищезазначених об’єктах порушено низку вимог будівельних норм, стандартів і правил, а саме: відсутні проїзди для пожежних машин, не забезпечено доступу пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення, відсутній, починаючи з третього поверху і вище, другий евакуаційний вихід, відсутні незадимлювані сходові майданчики, не дотримані протипожежні відстані, об’єкти не забезпечені необхідним рівнем озеленення території та кількістю машиномісць, відсутні відповідні майданчики (дитячі, спортивні, господарські та інші). Вищезазначене є лише незначним переліком відхилень та порушень, які були виявлені громадськими активістами, людьми без відповідної освіти і професійного досвіду, під час відвідування згаданих будівель. Навіть важко уявити повний перелік нехтувань, на які заплющили очі посадові особи Управління під час прийняття об’єктів у експлуатацію.

Як же функціонує Хмельницьке щупальце будівельного спрута?

Визначною в цій історії є нарада, яка відбулася в Управлінні ДАБІ у Хмельницькій області наприкінці вересня 2019 року. Їй передувала класична чиновницька епопея – коли під час комплексної перевірки державного органу його керівник зникає за системою відпустка-лікарняний. За результатами цієї перевірки виявленні численні порушення законодавства з боку посадових осіб Управління ДАБІ у Хмельницькій області та Антоніни Бойко зокрема. А у разі розгляду результатів вищезазначеної перевірки на дисциплінарній комісії останній загрожувало звільнення, однак засідання комісії не відбулося.

На нараді Антоніна Бойко повідомила підлеглим, що заручилась підтримкою керівництва Міністерства розвитку громад та територій України (на той час міністерство вже очолює Олена Бабак), де вона нібито неодноразово була на прийомі, та яке вплинуло на тодішнього керівника Держархбудінспекції дозволити їй вийти на роботу та закрити очі на негативний результат цільової перевірки діяльності Управління ДАБІ у Хмельницькій області.

На цій нараді Бойко повідомляє підлеглим нові принципи роботи Управління ДАБІ у Хмельницькій області. Наголошує, що доручення інспекторам вона буде передавати через свою довірену особу – помічницю Оксану Гиру, яка працюватиме в Управлінні поки неофіційно. Зі слів Антоніни Бойко, озвучених на цій нараді, названі умови погоджені з Олександром Строкачем (в.о. голови Держархбудінспекції).

До повноважень Оксана Гири належить нагляд за працівниками, контроль за контактами відвідувачів з підлеглими, передача після попереднього моніторингу пошти, контроль за реєстрацією або виключення інформації про реєстрацію, первина реєстрація всіх дозвільних документів (повідомлення, декларації, дозволи та сертифікати), що ввійшли в Управління, відстеження черги на внесення інформації про них в Реєстр.

На нараді Антоніна Бойко залякує підлеглих звільненням в разі не визнання її безумовною керівницею, звинувачує в підступності, тисне на них, погрожує, що читає їхню приватну електрону пошту, простежує дзвінки. Зазначені дії відбуваються за допомогою чоловіка Сергія Бойка, як зазначалося вище – працівника Управління СБУ у Хмельницькій області.

Після цього в сектор із роботи з дозвільними документами терміново взято на роботу пані Ірину Шалан, яка перебуває в близьких стосунках з іншим співробітником обласного Управління СБУ Чернишем Дмитром. Сам Черниш Дмитро представився колективу Управління ДАБІ в Хмельницькій області куратором від Управління СБУ у Хмельницькій області – замість Сергія Бойка, який опікувався діяльністю Управління раніше.

За наявною інформацією, Дмитро Черниш щоденно тривалий час проводить в кабінеті сектору з роботи з дозвільними документами обласного ДАБІ, а потім зустрічається з Антоніною Бойко. Розмови стосуються механізму реєстрації, обговорюються переліки поданих та зареєстрованих об’єктів, проведення перевірок. В якості куратора призначає зустрічі та дає усні доручення інспекторам. Також, зі слів інспекторів, невипадково з’являється біля об’єктів перед введенням їх у експлуатацію.

В жовтні Антоніна Бойко представляє Максима Неліповича підлеглим як єдину людину, що працює з замовниками та яку вона контролює. Слід зазначити, що Максим Неліпович досвідчений у посередництві та вже притягався до відповідальності за вимагання неправомірної вигоди.

У такий спосіб співпраця посередників з Управлінням ДАБІ замкнута на одній особі. Саме Максим Неліпович заносить левову частку дозвільних документів на реєстрацію. Ця особа раніше відома посадовцям Управління ДАБІ у Хмельницькій області як близький друг Юлії Музики, співробітниці сектору з роботи з дозвільними документами цього органу.

На посаду заступниці начальника Управління терміново переведено Олену Кухар. Остання робить попередній перегляд та відбір дозвільних документів для передачі їх інспекторам для перевірки достовірності даних, виключаючи з переліку на перевірку замовників, які вже опрацьовані Максимом Неліповичем, та передає решту на особистий розгляд Антоніни Бойко. Яка своєю чергою остаточно перевіряє та прибирає з нього об’єкти замовників, які пройшли особисто через родину Бойко. Це прохання знайомих, друзів, родичів або важливих для Бойко посадовців регіону. На залишок від переліку особисто Олена Кухар складає службову записку за підписом Юлії Музики про необхідність проведення перевірки достовірності даних, що є підставою ініціації проведення позапланового заходу. На підставі цієї службової записки Антоніна Бойко визначає інспектора, який буде опрацьовувати замовника, а Ірина Шалан та Юлія Музика припиняють процедуру внесення та передачі інформації в реєстр (на Київ) до отримання результатів перевірки. В результаті позапланового заходу замовник має "зрозуміти" порядок дій для безпроблемного вирішення питання з органом ДАБІ.

Яскравий приклад – це введення в експлуатацію скандального багатоквартирного житлового будинку на вул. Інститутській 6-Б. численні скарги від мешканців не завадили ввести його в експлуатацію, незважаючи на явні порушення. За неперевіреною інформацією, за видачу документів керівництву ДАБІ у Хмельницькій області передано 10 тис. доларів. На користь цієї версії свідчить те, що темою скандального багатоквартирного житлового комплексу почали опікуватися Дмитро Черниш та Сергій Бойко. Скарги обурених мешканців припинилися, а вже подані були відкликані заявниками.

Ця інформація є ілюстрацією того, що за період свого керівництва начальниця Управління ДАБІ у Хмельницькій області Антоніна Бойко пришвидшеними темпами організувала тотальну монетизацію послуг Держархбудконтролю.

Після чергової зміни керівництва в ДАБІ, що відбулося нещодавно, Антоніна Бойко розгубилася, втративши важелі та допомогу від центрального апарату ДАБІ. Але зараз вона знов сповнена оптимізму, безсоромно роздаючи обіцянки будівельникам Хмельниччини про введення в експлуатацію їхніх об’єктів, не переймаючись дотриманням ДБН, в обмін на позитивний відгук про її діяльність, апелюючи водночас особистими стосунками (ще з часів навчання свого чоловіка Сергія Бойка) з новим очільником СБУ, особистою дружбою з народною депутаткою Оленою Шуляк, яка допомагає їй у кар’єрі.

То куди ж веде це щупальце? Призначили Бойко в пожежному режимі за часів Кудрявцева, залишитись на посаді їй допомогли в Міністерстві Альони Бабак. До речі, в ЗМІ справді достатньо публікацій про дружбу Кудрявцева та Бабак та її підтримку певних будівельних кланів. На їхнє підтвердження свідчить простий факт:

Народнадепутатка 8-го скликання Верховної ради України Альона Бабак сприяла Кудрявцеву ще під час його звільнення, підписуючи серед перших лист на його підтримку.

Найімовірніше, цей виступ Альони Бабак з погрозами від імені правоохоронних органів був обмовкою за Фрейдом. Адже саме цей будівельний спрут затягнув на дно міністерку, яка не втрималася на хвилях корупційних потоків. Як кажуть, іноді краще вчасно звільнитися…

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