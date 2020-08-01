Хто не зможе вийти на пенсію у 60 років: в Україні посилять вимоги

Якщо українці не мають як мінімум 28 повних років стажу, то вийти на пенсію у 2021 році вони не зможуть. Необхідна кількість стажу буде рости щороку.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Уже у 2021 році пенсійний вік для жінок зросте з 59,5 до 60 років.

Щоб вийти на пенсію у 60 років необхідно буде мати повних 28 років стажу. А в 2022 році – 29 років стажу.

Згідно зі статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж: якщо громадянин при виході на пенсію має такий стаж, він може отримати надбавку до пенсії.

Для чоловіків (35 років), для жінок (понад 30 років) пенсія за віком збільшується на 1%.

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років:

у 2019-му – від 26 років стажу;

у 2020-му – від 27 років стажу;

у 2021-му – від 28 років стажу;

у 2022-му – від 29 років стажу;

у 2023-му – від 30 років стажу;

у 2024-му – від 31 років стажу;

у 2025-му – від 32 років стажу;

у 2026-му – від 33 років стажу;

у 2027-му – від 34 років стажу;

у 2028-му – 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію у 63 роки:

у 2019-му – від 16 до 26 років стажу;

у 2020-му – від 17 до 27 років стажу;

у 2021-му – від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

у 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

у 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

у 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

у 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію у 65 років:

у 2019-му – до 16 стажу;

у 2020-му – до 17 років стажу;

у 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

у 2023-му – до 20 років стажу;

у 2024-му – до 21 року стажу;

у 2025-му – до 22 років стажу;

у 2026-му – до 23 років стажу;

у 2027-му – до 24 років стажу;

у 2028-му – до 25 років стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного стороннього догляду, тепер будуть виплачувати по 40% від прожиткового мінімуму щомісяця.

Допомогу можна отримати одразу за 7 місяців – у сумі 4795 грн.