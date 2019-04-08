Хто може очолити податкову і митну служби в Україні: опублікований список

В Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової і Державної митної служб.

"Нацагенція з питань держслужби завершила прийом документів від кандидатів і попередньо маємо 14 претендентів", – повідомив в. о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов у Facebook.

За його словами, вже 9 квітня список буде оголошений остаточно після засідання комісії, яка завершить перевірку документів.

На сьогодні списки виглядають так:

Кандидати на голову ДМС:

1. Співзасновник компанії "Ліга Імпекс" Артем Груша;

2. В. о. заступника голови ДФС Віктор Кривіцький;

3. Заступник начальника – начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Житомирської митниці ДФС Михайло Мірошніченко;

4. Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов;

5. Заступник начальника головного управління ДФС у Київській області Ігор Орленко;

6. Експерт із правових питань у центрі соціально-економічних досліджень Case-Україна Андрій Саварець;

7. Директор міжнародної юридичної групи "Федерал Партнерс" Олександр Федоришин.

Кандидати на голову ДПС:

1. Заступник міністра фінансів Сергій Верланов;

2. Заступник міністра юстиції Сергій Петухов;

3. Головний редактор журналу "Рейтинг" Марія Данюк;

4. Начальник головного управління ДФС у Київській області Олексій Кавилін;

5. Екс-начальник управління податків і зборів із фізичних осіб ГУ ДФС в Івано-Франківській області Петро Кулик;

6. Член громадської ради при ДФС Дмитро Олексієнко;

7. Екс-суддя Вищого адміністративного суду України Сергій Острович.

"Конкурс буде відкритим. Перевіряти та оцінювати роботи будуть українські та іноземні експерти, бізнес – представники Світового банку, USAID, Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати, Української ради бізнесу. Це забезпечить неупередженість обрання кандидатів, які конкурсна комісія рекомендуватиме уряду для призначення на посади керівників ДПС та ДМС", – підсумував Власов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Так, ДФС розділять на Державну податкову та Державну митну служби.

Водночас уряд координуватиме діяльність цих служб через міністра фінансів. Для реорганізації фіскальної служби створять комісію, яку очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

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