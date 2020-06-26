HR-індустрія в Україні трансформується під впливом коронакризи

Агентство інновацій Center42, бізнес-школа CAPS і кар'єрний портал Happy Monday опублікували HR Innovation Research — дослідження ключових трендів та викликів української HR-індустрії нового десятиліття, пов'язаних з технологіями та інноваціями.

У проєкті взяли участь понад 60 HR та L&D-фахівців українських прогресивних компаній України, які мають від 30 до 5000+ співробітників у IT, e-commerce, телекомунікації, консалтингу, маркетингу, FMCG чи ритейлу.

Обов’язки HR-менеджерів

78% HR та L&D-спеціалістів зазначили, що ключовою роллю та обов'язком HR-менеджера в найближчому майбутньому стане запуск інновацій в компанії, адже впровадження інновацій та технологій дозволяє зробити HR-процеси більш ефективними.

На думку респондентів, важливими обов'язками також будуть — навчання команди (73%) та налагодження внутрішньої комунікації (69%). Зокрема, пандемія призвела до того, що питання, які завжди вирішували HR-департаменти, стали надважливими для бізнесу в умовах коронакризи. Побудова прозорої комунікації та формування комфортної командної атмосфери, в якій співробітники рідше відчувають ізоляцію чи дезорієнтацію щодо майбутнього, є критично важливою для успіху організацій.

Технології та інноваційні тренди

57% респондентів вважають, що автоматизація та діджиталізація змінять HR-сферу за найближчі 5 років через оптимізацію більшості HR-процесів всередині компаній. Також збільшується попит на Big data (31%) та штучний інтелект (28%), які допомагають проводити більш якісну HR-аналітику та сприяють більш ефективному рекрутингу.

Формати зайнятості

90% HR та L&D-спеціалістів вважають, що майбутнє — за змішаним типом співпраці, що передбачає постійну зайнятість з гнучким графіком та можливістю працювати як віддалено, так і з офісу. Карантин також посилив запит на віддалену та проєктну роботу.

Навчання та розвиток

В умовах постійних змін особливого значення набуває здатність L&D функції формувати культури безперервного навчання в організації. Після розгортання коронакризи компанії під час навчання все частіше використовують внутрішню експертизу та практичні програми. Пріоритетними навичками для співробітників HR та L&D-фахівці визначають гнучкість та адаптивність.

Загальні тренди, які впливатимуть на управління талантами

71% опитаних вважають, що нові технології невідворотно змінюють HR-ландшафт – підвищується ефективність роботи команд, автоматизуються HR-процеси, з'являється гнучкість в процесі ухвалення рішень.

Також під час карантину стрімко зріс запит на адаптацію HR до зовнішніх змін, пов'язаний з новими глобальними викликами та можливостями. Натомість, фокус на людину як тренд виявився досить суперечливим: частина компаній продовжить орієнтуватись "на внутрішнього клієнта", тобто співробітника, а частина зосередиться на оптимізації бізнес-процесів за рахунок цього тренду.