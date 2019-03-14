"Хотіли в Росію — потрапили у шапіто!" Блогер показав реалії вкраденого Криму

За п'ять років анексії Криму Росією на півострові радикально змінилися умови життя. Зокрема, був майже знищений середній приватний бізнес.

Про це у своєму відеоблозі на "Крим.Реалії" розповів кримський активіст Олег Кочеров. За його словами, відносини між кримською владою і приватними підприємцями за п'ять років не були конструктивними, а навпаки стали відверто ворожими.

"Хотіли в Росію – потрапили в шапіто", – обурився він.

Олег Кочеров Скріншот з відео

За його словами, окупанти відкрито знищують саме явище середнього бізнесу в Криму, водночас задіюючи всі методи, в тому числі й пропаганду.

"Не можна людей вводити в оману, потрібно про це говорити. Зараз я відчуваю себе не вільною людиною, тому що всі мої ініціативи, над якими я працював роками, просто-напросто розбилися об стіну нерозуміння, цілеспрямованого шкідництва", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков допустив, що Володимир Путін приїде в Крим на річницю захоплення півострова РФ.

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