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"Хотіли в Росію — потрапили у шапіто!" Блогер показав реалії вкраденого Криму

2.8тЧитати матеріал російською

За п'ять років анексії Криму Росією на півострові радикально змінилися умови життя. Зокрема, був майже знищений середній приватний бізнес.

Про це у своєму відеоблозі на "Крим.Реалії" розповів кримський активіст Олег Кочеров. За його словами, відносини між кримською владою і приватними підприємцями за п'ять років не були конструктивними, а навпаки стали відверто ворожими.

"Хотіли в Росію – потрапили в шапіто", – обурився він.

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Олег Кочеров

Олег Кочеров

Скріншот з відео

За його словами, окупанти відкрито знищують саме явище середнього бізнесу в Криму, водночас задіюючи всі методи, в тому числі й пропаганду.

"Не можна людей вводити в оману, потрібно про це говорити. Зараз я відчуваю себе не вільною людиною, тому що всі мої ініціативи, над якими я працював роками, просто-напросто розбилися об стіну нерозуміння, цілеспрямованого шкідництва", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков допустив, що Володимир Путін приїде в Крим на річницю захоплення півострова РФ.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры вы определитесь тупорылые, "хотели в Россию и сответветсвенно выбрали Россию", или их оккупировали?))) Вот вы тупые дебилы без мозгов)))
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Очередное процветание в говени!))))
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Чемодан. вокзал. Окраина! 🐷🤣🤣🤣
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