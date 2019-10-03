Росія захотіла розібратися з останнім союзником України через газопровід Путіна

Європейський оператор проєкту "Північний потік-2" заявив про хороші шанси отримати дозвіл на будівництво газопроводу через територіальні води Данії.

"Вважаю, що необхідності обговорювати альтернативні маршрути для "Північного потоку-2" немає", — повідомив глава австрійської OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербурзького міжнародного газового форуму, передають "РИА Новости".

"Тому що я переконаний, виходячи з того, що говорять у Nord Stream 2 AG, що у нас дуже хороший шанс отримати дозвіл на будівництво від Данії", — додав він.

Зеле зазначив, що почав би замислюватися про доцільність альтернативних маршрутів лише в тому випадку, якщо б ймовірність отримання дозволу була дуже маленькою.

Водночас спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і з кожним місяцем стає дорожчим. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвано.

Європейський оператор проєкту "Північний потік-2" заявив про хороші шанси отримати дозвіл на будівництво газопроводу

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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