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3 жовтня • оновлено в 15:51
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Росія захотіла розібратися з останнім союзником України через газопровід Путіна

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Європейський оператор проєкту "Північний потік-2" заявив про хороші шанси отримати дозвіл на будівництво газопроводу через територіальні води Данії.

"Вважаю, що необхідності обговорювати альтернативні маршрути для "Північного потоку-2" немає", — повідомив глава австрійської OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербурзького міжнародного газового форуму, передають "РИА Новости".

"Тому що я переконаний, виходячи з того, що говорять у Nord Stream 2 AG, що у нас дуже хороший шанс отримати дозвіл на будівництво від Данії", — додав він.

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Зеле зазначив, що почав би замислюватися про доцільність альтернативних маршрутів лише в тому випадку, якщо б ймовірність отримання дозволу була дуже маленькою.

Водночас спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і з кожним місяцем стає дорожчим. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвано.

Європейський оператор проєкту "Північний потік-2" заявив про хороші шанси отримати дозвіл на будівництво газопроводу

Європейський оператор проєкту "Північний потік-2" заявив про хороші шанси отримати дозвіл на будівництво газопроводу

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Теги
Новини Росії Північний потік - 2
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70rus xxx
70rus xxx
Так,так,так,а что на это скажет т.Медовар?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я сторонник того, что с лёгкой руки Бисмарка принято называть "Realpolitik" — отказ от использования всякой идеологии в качестве основы государственного курса. Реальная политика доожна исходить прежде всего из практических, а не идеологических соображений. А что мы имеем на практике? Газопровод рано или поздно будет достроен и введён в эксплуатацию. Вот из этого и нужно исходить украинским политикам.
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Mega Death
Mega Death
Месяцем раньше, месяцем позже. итог будет один-СП-2 построят)) Тем более Дания заявила, что планирует закупать газ у ГП. ИГП с Данией договорится и как всегда за счёт xoxллв))
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