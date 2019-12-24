Український журналіст Денис Казанський заявив, що найбільше транзитному договору "Нафтогазу" і "Газпрому" зараз "радіють" у так званих Донецькій і Луганській народних республіках.

"П'ять років людям заливали, що в Україні карателі і бандерівці, яким треба вчинити газовий холодомор", – пише він у Twitter.

"А тепер відвалили "фашистам" 3 ярда і контракт", – іронізує Казанський.

Найбільше транзитному договором Нафтогазу і Газпрому радіють зараз в ЛДНР. П'ять років людям заливали, що в Україні карателі і бандерівці, яким треба вчинити газовий холодомор. А тепер відвалили "фашистам" 3 ярда і контракт.



Детальніше про це в блозі https://t.co/eCn5MRbNtH - Денис Казанський (@den_kazansky) December 22, 2019

Найбільше транзитному договору "Нафтогазу" і "Газпрому" зараз "радіють" у так званих Донецькій і Луганській народних республіках

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Про що домовилися

транзит на 5 років з можливістю продовження;

мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

тариф на транспортування газу для Росії буде рости;

Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів;

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