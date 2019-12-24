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24 грудня • оновлено в 05:45
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"Холодомор": Казанцев вказав на газовий нюанс із "Л/ДНР"

1.6т
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Український журналіст Денис Казанський заявив, що найбільше транзитному договору "Нафтогазу" і "Газпрому" зараз "радіють" у так званих Донецькій і Луганській народних республіках.

"П'ять років людям заливали, що в Україні карателі і бандерівці, яким треба вчинити газовий холодомор", – пише він у Twitter.

"А тепер відвалили "фашистам" 3 ярда і контракт", – іронізує Казанський.

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Найбільше транзитному договору "Нафтогазу" і "Газпрому" зараз "радіють" у так званих Донецькій і Луганській народних республіках

Найбільше транзитному договору "Нафтогазу" і "Газпрому" зараз "радіють" у так званих Донецькій і Луганській народних республіках

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Про що домовилися

  • транзит на 5 років з можливістю продовження;

  • мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

  • тариф на транспортування газу для Росії буде рости;

  • Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів;

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
Отвалили 3 ярда, но не стоит забывать про 4,5 ярда "долга януковича". Контракт заключили, но даже на ближайший год мощностей вместо 85 уже 65, а далее 40, чего будет хватать только для поддержания работоспособности трубы. Трубу с транзитом сливают - это очевидно даже упоротым xpюканам. Уже даже Витренко и прочие соглашаются, что из-за сокращения мощностей украина будет ежегодно недополучать 1 ярд. Что дальше - неизвестно. Не говоря уже о том, что украина радуется и всячески способствует палкам в колесах Германии, во многом благодаря помощи которой до сих пор еще может существовать, что не может не сказываться на долгосрочной перспективе отношений. Ну и самый главный показатель - платежки. Цена-то на газ уменьшилась?
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Хо Хол
Хо Хол
Иными словами если транзитировать через СП2 и турецкий поток будет дешевле - господа xpюканутые должны будут либо делать цену на транзит приятнее, либо извиняйте.
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Хо Хол
Хо Хол
Также согласно контракту - Россия будет прокачивать газ через Украину только в том случае, если цены на транзит будут конкурентные. И если раньше за транзит Украине Москва платила 3 млрд долларов в год, то теперь будет всего около 1 млрд долларов в год. Итого экономия за 5 лет 10 млрд долларов в год.
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