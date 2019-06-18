Хочуть виїхати далі: в Україні виникла нова проблема через заробітчан

Українські трудові мігранти, які зараз працюють в Польщі, планують їхати далі на захід - до Німеччини, Швеції, Голландії або Норвегії.

Такими є результати дослідження, проведеного польською компанією з працевлаштування іноземців EastWestLink, передає "Укрінформ". Відзначається, що через мовний бар'єр, а також дуже високих кваліфікаційних вимог до працівників, відтік українців з Польщі не буде значним.

"Варто звернути увагу на зростання зацікавленості серед українців країнами, які традиційно вибирають поляки. Без сумніву, це є результатом отримання ними досвіду під час перебування в Польщі і ознайомлення з міграційними напрямками поляків", – повідомив директор компанії EastWestLink Анджей Коркус.

Зокрема, кількість українців, які хочуть виїхати з Польщі на роботу в Німеччину за рік зросла на 7% і зараз становить понад 30%. У Чехії хочуть виїхати 13% українців, які зараз працюють в РП. Одночасно, на 5-6% зросла кількість українців, які хочуть виїхати до Швеції (7,2%), Голландії (6,8%) і Норвегії (6,6%). Рік тому в ці країни північної Європи хотіли виїхати лише 1-2% українців.

трудові мігранти zhzh.info

75% українців знають про те, що Німеччина з 2020 року відкриває свій ринок праці для іноземців з-за кордону ЄС. Втім, мало хто з них володіють інформацією про те, що Берлін ставить високі вимоги до працівників – знання мови, а також наявність відповідної кваліфікації.

За результатами дослідження, лише 7,6% українців, які працюють в Польщі, мають кваліфікації для роботи в ФРН.

Відзначається, що слабким місцем польського ринку праці в порівнянні з німецьким є значно нижчі зарплати. Однак перевагами є схожість мов і можливість отримання швидкого дозволу на проживання в Польщі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в останні роки трудова міграція з України набула масового характеру. За даними онлайн-платформи ukrainianpeopleleaks.com, кожну хвилину країну покидають 2 людини.

Українці в основному їдуть на заробітки в Польщу, Росію та Німеччину і щороку пересилають в Україну мільярди доларів, які йдуть "на проїдання".

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