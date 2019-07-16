"Хочуть проштовхнути кота в мішку": Нефьодов заявив про провал Мін'юсту

В Україні продажу майна банкрутів найближчим часом не буде, оскільки Міністерство юстиції провалило процес розроблення такого порядку.

"Уряд і ввесь ринок чекають зрозумілих, прозорих правил реалізації майна боржників через електронні торги, гарантій повернення грошей кредиторів, зростання позицій України в рейтингу Doing Business ,і може, навіть зниження кредитних ставок у банках", – повідомив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов, передає "Економічна правда".

"Чекає, але не дочекається, тому що Мін’юст завалив процес розроблення порядку продажу майна банкрутів", – додав Нефьодов.

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За його словами, зараз закінчується термін підготовки проекту функціонування електронної системи з продажу майна банкрутів, яку має ухвалити уряд.

Підготувати цей документ, як відповідальний за формування та реалізацію політики, повинен був Мін'юст.

Керівник Державної митної служби підкреслює, що в проекті постанови відомства "майже немає ніяких правил" – відсутні порядок проведення аукціонів та положення, які регламентують, як має проводитись аукціон на підвищення чи зниження ціни.

"Визначення процедур покладено на рівень самого адміністратора і його внутрішній документ – регламент адміністратора. Тобто згідно з цим проектом, адміністратор системи буде мати можливість сам визначати порядок, змінювати правила гри, застосовувати різні процедури до різних учасників тощо. Але ми про це дізнаємось потім", – повідомив Нефьодов.

Крім того, за його словами, проект містить положення про створення спеціальної комісії Мін'юсту, яка й має його визначати на конкурсі, умови якого вони самі пропишуть.

"Згідно з цим проектом, майно банкрутів пропонується продавати через невідомий нікому механізм. Технічні умови будуть визначені пізніше, їх визначатиме адміністратор системи, назва якого невідома ні громадськості, ні учасникам ринку, ні уряду. Кабміну буде пропонуватися затвердити цього "кота у мішку" та сподіватися на добру волю Мін’юсту", – підкреслив Нефьодов.

"Отже. Продажу майна банкрутів найближчим часом не буде, Мін’юст за 3 місяці не народив нічого", – підсумував він.

Продажу майна банкрутів найближчим часом не буде, оскільки Міністерство юстиції провалило процес розроблення такого порядку Facebook Максим Нефьодов

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