Хочеться плюнути в обличчя, – Давиденко відповів владі через карантин

В Україні через введений карантин постраждало багато секторів економіки. Найбільше – середній і малий бізнес. Але для окремих випадків було знайдено шпарини, як у разі з рестораном "Велюр" або "Епіцентром".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав популярний блогер і бізнесмен Олексій Давиденко. Він зазначив, що останнім часом від влади чути тезу про те, що українці самі винні в зростанні статистики щодо захворюваності на COVID-19, оскільки порушують карантин.

"Як же так трапилося! Як ми пройшли цей шлях. Від 10 заражень на день до 900. Від двох смертей до 1000. А ось як. Через "Велюр". Через подвійні стандарти. Через шпарини для гіпермаркетів. Через заборонену каву президента в Хмельницькому. Але винні, с*ка, в цьому – ні, не вони, а всі ми. Зростання захворювання і тотальне порушення карантину – це, виявляється, наша вина!" – сказано в публікації.

Давиденко наголосив, що щоразу, коли чує від санітарного лікаря Віктора Ляшка, міністра Максима Степанова або прем'єра Дениса Шмигаля заклик не розслаблятися, йому хочеться плюнути їм в обличчя.

"Задовбали. А ви самі дотримуєтеся? У вівторок був мітинг. Де Ляшко? Чи вірус на мітингах поширюється якось по-іншому? Весь червень гудуть ресторани Конча Заспи? Де Ляшко? Минулої суботи гули концерти в клубах "Аркадії"? Де Ляшко?! У залі ВР депутати сидять впритул, половина взагалі без масок? У інших висять на підборідді. Всі обнімаються і цілуються. Де Ляшко?" – гнівно відреагував бізнесмен.

Він підкреслив, що влада в кожному своєму зверненні прозоро натякає, що зростання захворюваності трапилося з вини простих українців.

"Типу. Всі рвонули на роботу, ресторани не дотримуються карантину, клуби влаштовують концерти, на вулицях одиниці в масках. Українці, мовляв, безвідповідальні люди. Відкрию вам секрет – це ми з вас беремо приклад. Насправді, безвідповідальні люди – це насамперед політики, чиновники та депутати, які самі нахабно порушують і не зазнають жодних фінансових втрат: у них немає банкрутств, немає звільнень, ні простою, їх не відправляють за свій кошт", – сказано в повідомленні.

Давиденко закликав звернути увагу на той факт, як легковажно ставиться до карантину сама влада.

"Він (санітарний лікар. – Ред.) тут написав правила, тут сам же порушив, відразу пожартував про штраф, а за два дні звинуватив українців у недотриманні карантину. Вони нічим не ризикують. Вони не відчувають що їхні порушення й часто тупі рішення б'ють по їхньому же сімейному бюджету, по їхній роботі, по їхньому житті. Тому що карантин по них не б'є. Чого їм зараз бігти в ресторан, якщо вони туди ходити й не припиняли?! Вони п'ють, гуляють, порушують, заробляють, а нас всіх звинувачують у тому, що відбувається. Це не їхня війна на виживання..." – підсумував блогер.

Блогер звинуватив владу у зриві карантину Facebook Олексія Давиденка

Блогер звинуватив владу у зриві карантину Facebook Олексія Давиденка

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