Хочеться плюнути в обличчя, – Давиденко відповів владі через карантин
Порушення карантину Зеленським і Ляшком (Фото: Telegram Офісу президента)
В Україні через введений карантин постраждало багато секторів економіки. Найбільше – середній і малий бізнес. Але для окремих випадків було знайдено шпарини, як у разі з рестораном "Велюр" або "Епіцентром".
Про це на своїй сторінці у Facebook написав популярний блогер і бізнесмен Олексій Давиденко. Він зазначив, що останнім часом від влади чути тезу про те, що українці самі винні в зростанні статистики щодо захворюваності на COVID-19, оскільки порушують карантин.
"Як же так трапилося! Як ми пройшли цей шлях. Від 10 заражень на день до 900. Від двох смертей до 1000. А ось як. Через "Велюр". Через подвійні стандарти. Через шпарини для гіпермаркетів. Через заборонену каву президента в Хмельницькому. Але винні, с*ка, в цьому – ні, не вони, а всі ми. Зростання захворювання і тотальне порушення карантину – це, виявляється, наша вина!" – сказано в публікації.
Давиденко наголосив, що щоразу, коли чує від санітарного лікаря Віктора Ляшка, міністра Максима Степанова або прем'єра Дениса Шмигаля заклик не розслаблятися, йому хочеться плюнути їм в обличчя.
"Задовбали. А ви самі дотримуєтеся? У вівторок був мітинг. Де Ляшко? Чи вірус на мітингах поширюється якось по-іншому? Весь червень гудуть ресторани Конча Заспи? Де Ляшко? Минулої суботи гули концерти в клубах "Аркадії"? Де Ляшко?! У залі ВР депутати сидять впритул, половина взагалі без масок? У інших висять на підборідді. Всі обнімаються і цілуються. Де Ляшко?" – гнівно відреагував бізнесмен.
Він підкреслив, що влада в кожному своєму зверненні прозоро натякає, що зростання захворюваності трапилося з вини простих українців.
"Типу. Всі рвонули на роботу, ресторани не дотримуються карантину, клуби влаштовують концерти, на вулицях одиниці в масках. Українці, мовляв, безвідповідальні люди. Відкрию вам секрет – це ми з вас беремо приклад. Насправді, безвідповідальні люди – це насамперед політики, чиновники та депутати, які самі нахабно порушують і не зазнають жодних фінансових втрат: у них немає банкрутств, немає звільнень, ні простою, їх не відправляють за свій кошт", – сказано в повідомленні.
Давиденко закликав звернути увагу на той факт, як легковажно ставиться до карантину сама влада.
"Він (санітарний лікар. – Ред.) тут написав правила, тут сам же порушив, відразу пожартував про штраф, а за два дні звинуватив українців у недотриманні карантину. Вони нічим не ризикують. Вони не відчувають що їхні порушення й часто тупі рішення б'ють по їхньому же сімейному бюджету, по їхній роботі, по їхньому житті. Тому що карантин по них не б'є. Чого їм зараз бігти в ресторан, якщо вони туди ходити й не припиняли?! Вони п'ють, гуляють, порушують, заробляють, а нас всіх звинувачують у тому, що відбувається. Це не їхня війна на виживання..." – підсумував блогер.
Блогер звинуватив владу у зриві карантину Facebook Олексія Давиденка
Блогер звинуватив владу у зриві карантину Facebook Олексія Давиденка
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимиру Зеленському виписали штраф за порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.
Це трапилося після публікації фото, на якому в одному з міських кафе глава держави сидить за столиком, незважаючи на карантинні обмеження.
На знімку також був присутній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У соціальних мережах його звинуватили в подвійних стандартах і заявили, що тепер в країні "не буде жодних карантинів".
Однак Ляшко сказав, що відвідування президентом Зеленським кафе в Хмельницькому не було порушенням карантину: оскільки він, за його словами, перевіряв готовність закладів громадського харчування до відкриття всередині приміщень.
Однак Зеленський погодився сплатити штраф, заявивши, що готовий нести відповідальність, якщо щось порушив.
19 червня розгляд справи про штраф Зеленському за порушення карантину передали до Верховного суду України.