"Хоче розуміти!" У Зеленського прояснили долю співпраці з МВФ

На співпрацю України з Міжнародним валютним фондом може вплинути викликана достроковими виборами до Верховної Ради невизначеність із парламентською коаліцією та урядом.

"Думаю, питання в тому, що МВФ хоче розуміти, хто буде урядом, а хто – коаліцією, з ким буде вестися подальша співпраця – все-таки горизонт співпраці більший, ніж місяць-два", – повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, МВФ зараз проводитиме зустрічі й консультації, а через два місяці – оновить ситуацію за підсумками виборів і нового уряду.

"У МВФ нині немає ніяких нових вимог чи претензій за ціною на газ. Цей пункт у меморандумі виконаний. На сьогодні це питання не є актуальним", – додав Герус.

Водночас представник Зеленського зазначив, що питання цін на газ для українців актуальне.

"Потрібно думати, як можна тут ситуацію далі розвивати, поліпшити. Повинен бути знайдений баланс: з одного боку – співпраця з МВФ, з іншого – український споживач, який має бути здатний оплачувати комунальні послуги і жити нормально, покращувати свій добробут", – наголосив він.

Герус також відкинув припущення, що на стан співпраці з фондом могли вплинути будь-які нещодавні кадрові призначення.

Він уточнив, що переговорами з МВФ у команді президента Володимира Зеленського займається екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Крім того, Герус розповів, що рішення про його призначення представником у Кабміні ухвалював особисто Зеленський, але перед цим він спілкувався з головою Адміністрації президента Андрієм Богданом.

Також додав, що за підготовку законопроектів в АП відповідають представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук та заступник голови АП Руслан Рябошапка.

"Будуть ще призначення. Ви ж розумієте, що президент на посаді лише третій день", – підсумував він.

В Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман казав, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив ухвалення нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

На роботу з МВФ може вплинути невизначеність із коаліцією та урядом

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. До того ж приблизно 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.

Нагадаємо, що МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи – було зареєстровано понад 10 законопроектів від парламентарів.

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