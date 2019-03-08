"Хоч камені з неба": в мережі висміяли новий хід окупантів у Криму

В окупованому Сімферополі на місці центру зайнятості побудують храм, що висміяли користувачі мережі.

Зокрема, будівлю, у якій роками працював міський центр зайнятості, повернули Сімферопольській і Кримській єпархії, повідомляють "Примечания".

За словами секретаря єпархії, протоієрея Олександра Якушечкіна, в соборі розмістяться паломницький центр і кафе з російською православною кухнею.

"А правильно... Навіщо вам якісь центри якоїсь зайнятості", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Робочі місця... На паперті?" – задалася питанням Olha Sorokin.

"Ось навіщо їм шукати якусь роботу? Вони і так у г**єни, їм хоч каміння з неба", – підсумував Dimu Shevchenko.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінено, виходячи з фінансових можливостей, доцільності і необхідності на цьому етапі.

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