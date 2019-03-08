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"Хоч камені з неба": в мережі висміяли новий хід окупантів у Криму

5.4тЧитати матеріал російською

В окупованому Сімферополі на місці центру зайнятості побудують храм, що висміяли користувачі мережі.

Зокрема, будівлю, у якій роками працював міський центр зайнятості, повернули Сімферопольській і Кримській єпархії, повідомляють "Примечания".

За словами секретаря єпархії, протоієрея Олександра Якушечкіна, в соборі розмістяться паломницький центр і кафе з російською православною кухнею.

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"А правильно... Навіщо вам якісь центри якоїсь зайнятості", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Робочі місця... На паперті?" – задалася питанням Olha Sorokin.

"Ось навіщо їм шукати якусь роботу? Вони і так у г**єни, їм хоч каміння з неба", – підсумував Dimu Shevchenko.

"Хоч камені з неба": в мережі висміяли новий хід окупантів у Криму
"Хоч камені з неба": в мережі висміяли новий хід окупантів у Криму

"Хоч камені з неба": в мережі висміяли новий хід окупантів у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінено, виходячи з фінансових можливостей, доцільності і необхідності на цьому етапі.

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Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаСімферополь
Тег
Новини Криму
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Белый господин
Белый господин
Роксолана это и есть сеть? Я лично ничего не высмеивал.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну ладно Роксалана, она официально дура, и за свои слова не отвечает. Но когда так же глупо СМИ начинают информацию перевирать...это выглядит жалко. Во-первых, собор не будут строить. Центр занятости располагался в храме четырех Святителей Московских, и построен он был в середине XIX века. На данный момент, как результат повсеместно убогого украинского правления, находится в весьма печальном виде. Центр занятости переехал в другое здание, а собор возвратили Симферопольской и Крымской епархии. Они то и займутся его восстановлением и реставрацией. И не украинцам что-то вякать, поскольку ваши попы уже второй год как шавки, с визгами церковное имущество и прихожан делят.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры мародеры слюной давятся в концлагере "урина", заэватить не получится)))
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