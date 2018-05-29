Хоч до 9 тисяч: у Кабміні розповіли, що гальмує підвищення мінімальної зарплати

Підняття мінімальної заробітної плати в Україні до 9 тисяч гривень хоч зараз цілком реальне, але є проблема перерозподілу коштів для такого збільшення.

Про це в ефірі ObozTV заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Сьогодні питання підвищення мінімальної заробітної плати до 9 тисяч не є проблемою. Проблема виникає тоді, коли ми говоримо про практичний механізм його реалізації. Уявіть, що сьогодні ми підняли мінімальну зарплату до 5 тис. грн. Це означає, що податок на доходи фізосіб і військовий збір в районі тисячі гривень. На цю тисячу гривень ми отримаємо 1125 грн Єдиного соціального внеску. 1125 йде відразу до Пенсійного фонду. Як розподіляється ця тисяча. 600 грн йде в бюджет міста обласного значення, 150 грн йде до обласного бюджету і 250 йде в держбюджету", - розповів він.

За його словами, далі держбюджет повинен збільшити субвенцію місцевим бюджетам на виконання нового розміру мінімальної зарплати.

"Тобто додати субвенцію на освіту і медицину. І отримавши 250 гривень від розподілу ПДФО і військового збору, держбюджет повинен 570 грн передати цим же громадам. Тобто, вони отримали 600 + 150 грн, а держава отримала 250 грн і має додати ще 320, і віддати туди. Виходить, що держава в "мінусі" на 320 грн на кожній тисячі", - зазначив міністр.

Зараз цей "мінус" покривається за рахунок збільшення надходжень до держбюджету і його дохідної частини.

"Якщо у нас за перший квартал бюджет не виконано на 6%, то це означає, що у нас додаткового ресурсу до цих 250 грн немає. Бізнес готовий, місцеві бюджети "за", Пенсійний фонд "за". Затримка за держбюджетом. Або потрібно перерозподілити надходження від ПДФО, щоб держбюджет хоча б в "мінусі" не був. Без Верховної Ради це зробити неможливо", - підсумував Рева.

Відзначимо, що мінімальна зарплата в Україні зараз становить 3723 грн, а середній оклад - 7828 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 квітня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив про намір уряду розглянути підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 грн.