"Хмари густішають": в МВФ розповіли про проблеми світової економіки

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард розкритикувала торговельну політику президента США Дональда Трампа, зазначивши, що хмари над світовою економікою густішають з кожним днем.

"Хмари на обрії, про яких у Фонді сигналізували близько шести місяців тому, стають темнішими з кожним днем", - заявила Лагард, передає Reuters.

Глава МВФ повідомила, що пов'язані з торгівлею проблеми, завдають шкоди діловій впевненості, яка продовжила псуватися навіть після минулого саміту G7.

У той же час Лагард зазначила, що в найближчі два роки ситуація поки буде стабільною. За її словами, Фонд очікує зростання глобальної економіки на 3,9% в рік.

Нагадаємо, що з 1 червня США ввели мита на сталь і алюміній з Європейського Союзу, Мексики і Канади. Крім того, імпортні мита - 25% для сталі і 10% для алюмінію - діють відносно продукції з Китаю, Російської Федерації, Японії та інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше в ЄС заявили про намір ввести відповідні заходи на мита США.