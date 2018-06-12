H&M в Україні: названа дата відкриття першого магазину

Найбільший європейський рітейлер H&M (Hennes & Mauritz) відкриє свій перший магазин в Україні вже в серпні.

"Ми щасливі нарешті відкрити в Україні наш перший магазин... Також ми дуже пишаємося новими співробітниками! Нам вдалося зібрати ідеальну команду для українського ринку", - заявив генеральний директор H&M в Україні Домінік Фантачіно, передає "НВ Бізнес".

Зокрема, магазин буде відкритий в Києві в торговому центрі Lavina Mall. Його площа складе 2,9 тис. кв. м.

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Магазин запропонує безпосередньо одяг бренду, а також товари для дому H&M Home.

Нагадаємо, що шведська компанія H&M зараз управляє мережею з 47 онлайн-платформ і понад 4,7 тис. магазинів на 69 міжнародних ринках, включаючи франчайзингові. Кількість співробітників складає більше 171 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ще один популярний шведський бренд IKEA офіційно оголосив про початок виходу на ринок України.