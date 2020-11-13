Хліб в Україні може подорожчати: на скільки зростуть ціни

Хліб в Україні може подорожчати на 8-10%. У першу чергу зростання цін вплине на "соціальний" сегмент борошняних виробів.

Причина – зростання цін практично на всю сировинну основу продукції, починаючи від муки і цукру, закінчуючи рослинним маслом. Про це повідомляє UBR.

Збільшення вартості з початку року, підкреслюють в асоціації "Укркондпром", склало 30-50%. Тільки за минулий місяць відпускні ціни в опті піднялися на 10-20%.

До цього у Всеукраїнській асоціації пекарів відзначили зростання цін на пшеницю в 40% з початку року і на 25% за вересень, що призвело до зростання цін на борошно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.