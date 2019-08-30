"Х*й в ж*пу" і школа ЗеДепутата: чим прославилися нові міністри Гончарука

До Кабінету міністрів Олексія Гончарука увійшло багато нових облич – політичні новачки і не тільки. Деякі з них знайомі широкій громадськості, водночас інші поки що є просто "темними конячками" для українців.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з деякими фактами біографії новопризначених міністрів.

Позивний "Скай"

Оксана Коляда стала новим главою Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

На фронті про неї знають не з чуток, оскільки вона часто з'являлася в зоні бойових дій на Донбасі, особисто спілкувалася з бійцями і всіма силами намагалася поліпшити умови їхнього перебування в гарячих зонах.

"Перше, що вона зробила – це перенесла пресцентр штабу тоді ще АТО з Крама (Краматорська. – Ред.) – у прифронтову (яку нах*р "при"? Саме фронтову) Авдіївку. Ближче до реальності. Друге – якимось дивом там, у декількох кімнатах дитячого садка, з'явився нормальний інет. Третє – пресцентр став приймати у себе групи журналістів, яким тепер можна було нашвидку зробити первинний монтаж і переслати матеріали до студій, і для цього не потрібно було тягтися аж у Констаху (Константинівку. – Ред.). Фронтові репортери були в захваті", – писав про нового міністра блогер Мартін Брест.

Полковник Збройних Сил Оксана Коляда з березня по травень 2017 року була заступницею командувача АТО з позивним "Скай". Вона заснувала перші в Україні курси з акредитації військових журналістів, за це її роботу високо оцінили експерти НАТО і ОБСЄ.

Оксана Коляда uaportal.com

Весь енергетичний сектор країни – у його руках

Олексій Оржель очолив Міністерство енергетики та екології. Тепер два відомства об'єднали в одне й доручили його політичному новачку. В руках Оржеля відтепер опинився весь енергетичний сектор країни, а це понад 200 державних підприємств.

Чим він відомий? Оржель часто давав коментарі про "зелені" тарифи, енергоефективність і ринок електроенергії, оскільки є експертом у цій галузі.

У свій час він озвучив резонансну ідею про те, що українську енергосистему потрібно об'єднати з мережами європейський країн і ліквідувати монополії на ринку.

"Конкуренція на ринку електроенергії з'явиться лише за умови зміни структури власності. Головними передумовами для успішної реформи в наших реаліях є посилення антимонопольних вимог до учасників ринку генерації, створення можливостей для відкриття імпорту, будівництва нової генерації й систем акумулювання", – заявляв він.

Відомо, що Оржель довгий час працював в Національному регуляторі в сфері енергетики, пізніше – у приватному секторі. Крім того, він голова Української асоціації відновлюваної енергетики. Був 16-м номером партії "Слуга народу" і став депутатом Верховної Ради.

Олексій Оржель biz.liga.net

"Людина Радуцького"

Найбільше галасу наробило призначення нового міністра охорони здоров'я. Зоряна Скалецька (раніше носила прізвище Черненко) ще до затвердження на посаді потрапила в центр уваги ЗМІ. Все через скандальне листування в парламенті засновника приватної клініки "Борис", депутата від "Слуги народу" і знайомого президента Михайла Радуцького.

У день голосування за уряд журналісти зняли переписку на телефоні Радуцького у Верховній Раді, де той обговорював претендентів на посаду керівника МОЗ. Він назвав Скалецьку "своєю людиною " і в дуже неценцузрній формі заперечив, що Уляна Супрун залишиться у МОЗ.

"Моя людина Зоряна Черненко" – написав Радуцький. У відповідь він отримав: "А то всі п*здять, що Супрун". "Х*й їм в ж*пу!" – відреагував нардеп.

Пізніше Радуцький виправдався за переписку з другом: "Він запитав у такому тоні, я в такому ж тоні відповів, але розумію, що треба стримуватися. Сьогодні бачу, що особистого у мене вже нічого не залишилося. Ще одне хочу додати, що як до людини, до пані Супрун завжди ставився з дуже великою повагою. І це взагалі, якщо ви почитаєте зміст листування, то не про Супрун ідеться. Ви пам'ятаєте, там було питання і була відповідь. Про Черненко: то це дійсно наша кандидатура, яку ми будемо висувати. Тому тут ніякого, знаєте, чогось такого немає. Це мається на увазі, що мене звинувачують у тому, що я лобіюю Супрун, а я кажу ні, моя людина – це пані Черненко".

Скалецька є головним експертом медичної групи реанімаційного пакету реформ, експертом Центру підтримки реформ при Кабміні. Також вона очолює комісію з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради в Міністерстві охорони здоров'я України.

Зоряна Скалецька comments.ua

Назвав дурницею Hyperloop в Україні

Багатьох не здивувало призначення главою Міністерства інфраструктури Владислава Криклія. В останні тижні він активно коментував законопроекти, які готуються у президента Володимира Зеленського, зокрема про відтермінування штрафів для "євробляхерів".

Так, Криклій назвав дурницею ідею свого попередника Володимира Омеляна про запуск Hyperloop в Україні: "Hyperloop – це очевидна дурниця. Щоб це зрозуміти, достатньо приїхати на центральний залізничний вокзал у Києві й подивитися на непрацюючий упродовж чотирьох років ескалатор". Він підкреслив, що вирішення цієї проблеми навіть не є реформою.

Криклій – кандидат економічних наук, раніше був радником глави МВС із питань впровадження інформаційних технологій і начальником Головного сервісного центру МВС України. До початку роботи в МВС працював у інвестиційно-банківській сфері, а також у компанії Tickets.ua, яка займається автоматизацією процесів електронної оплати платежів.

Владислав Криклій biz.liga.net

Організатор школи ЗеДепутата

Тимофій Милованов став новим міністром економрозвитку і торгівлі. Він є керівником Київської школи економіки. Найбільше його ім'я в ЗМІ пов'язували з тим, що він організував школу ЗеДепутата у Трускавці.

Він також викладав у Пенсильванському університеті, Університеті Бонна, Університеті штату Пенсільванія і Університеті Піттсбурга. Проводив дослідження у галузях теорії ігор, теорії контрактів та інституційного дизайну. У 2014 і 2015 роках Forbes Ukraine включав Милованова в рейтинг кращих українських економістів – Top Economic Thinkers.

Також він – співзасновник аналітичної платформи VoxUkraine. Її основною метою є діяльність, спрямована на розвиток економічної дискусії і надання якісної аналітики економічних та інших найважливіших процесів в Україні.

Тимофій Милованов liga.net

У новому Кабміні багато людей, які не є відомими для українців поки що. Той факт, що Зеленський обіцяв привести з собою нові обличчя – тільки підтверджується складом нового уряду. Очевидно, що висновки робити поки рано, але вже незабаром можна побачити, як саме нова команда змінюватиме країну.

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