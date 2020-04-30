За 300 метрів по 2 тисячі гривень: на українсько-польському кордоні обдирають заробітчан

Українські заробітчани за перетин польського кордону неофіційно платять 300-350 злотих (близько 2 тис грн) у зв'язку з напливом через карантин.

Як повідомляє "Страна", посилаючись на свої джерела, за проїзд 300 метрів у машині від українських до польських воріт, беруть 300-350 злотих (близько 2 тисяч гривень), в Україну ціна дешевше – 50 злотих (320 грн) на "Краковці" і 20-30 злотих (130-200 грн) на "Ягодині".

zi.ua

Зараз в добу кордон перетинає близько півтисячі людей, ходить близько шести рейсів (під час напливу було в рази більше), виходить – 160 тисяч грн навару в день, або близько 3,5 млн грн на місяць, зазначає видання

"Коли наплив через кордон в кінці березня різко виріс, місцева влада спільно з МНС пустила безкоштовні автобуси (вони їздять і зараз), але їх не вистачало. І тоді на кордон пустили приватних перевізників, які почали брати плату, природно, "чорним налом" , - йдеться в статті.

Як повідомляють журналісти, і прикордонники, і митники, і місцева влада відхрестилися від причетності до бізнесу на перевезеннях через кордон: мовляв, ціну встановлюють приватні перевізники, а з ними нібито розбирається поліція (причому тільки зараз, через півтора місяці роботи бусів, про які знали всі). Втім, що це за перевізники, ні в обладміністрації, ні в поліції не говорять.

Українці ж, які їдуть до Польщі, діляться, що самі перевізники зізнаються, що винагорода йде прикордонникам.

"Перше від чого я о@рінів, так це від цін до кордону. Дві тисячі гривень з Києва до пункту пропуску Ягодин, але це ще добре. Найбільше я просто скипів від злості, коли вже п'ятий перевізник говорив мені дослівно наступне: "Ну , ви приготуйте крім оплати за проїзд ще 350 злотих/90 доларів для прикордонників, щоб вас без проблем пропустили". Тобто держава стає справжнісіньким рекетом під час такої складної ситуації для своїх же громадян. Я повинен заплатити, щоб покинути країну. Але при цьому у мене є всі легальні підстави її покинути, а Польща готова мене прийняти", – розповів виданню менеджер середньої ланки, який повертався днями з України в Польщу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна отримує прохання від інших країн дозволити українцям працювати за кордоном. Але в умовах пандемії випускати заробітчан небезпечно, вважає він.

Уряд не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

Уряд України планує створити у країні близько півмільйона робочих місць. При цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч гривень.

У мережі розгнівалися, що українцям в розпал карантину дозволили відправитися на літаку на заробітки до Фінляндії.