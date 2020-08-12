Гусак озвучив пріоритет Нацкомісії з держрегулювання в сфері транспорту

Ключовим завданням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, є формування тарифної політики на транспорті в інтересах економіки та громадян. Про пише Володимир Гусак, генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України, коментуючи законопроект 3927 про створення відповідної комісії.

"Насамперед важливо, щоб тарифи суб’єктів природних монополій на ринках транспортних послуг були економічно обґрунтованими. Регулятор мусить розробити тарифні методики, які виключали би проблему з крос-субсидуванням та фіскалізацією тарифів. Адже прозоре формування тарифів на послуги монополій у сфері транспорту сприятиме розвитку вільного і привабливого для інвестицій ринку транспортних послуг", - підкреслив він.

За словами експерта, сьогодні транспортні монополії подають свої інвестиційні та фінансові плани, які є незбалансованими. "Якщо НКРТ буде незалежною від міністерства, то її члени принаймні будуть ставити більше запитань: а чи взагалі потрібна ця інфраструктура; чи будуватиметься вона там, де треба; чи за ті кошти, які потрібно; чи нормальна закладена вартість? Тому вважаю, якщо ця комісія буде незалежною хоча б від Міністерства інфраструктури, це буде на користь зваженому, збалансованому прийняттю рішень".

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроєкт № 3927, який передбачає створення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері транспорту. За словами авторів цієї законодавчої ініціативи, Національної комісії буде здійснювати державне регулювання, моніторинг і контроль в сфері транспорту. У законопроекті йдеться про користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об’єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування, управління повітряним рухом, а також спеціалізовані послуги в річкових, морських портах, морських рибних портах та аеропортах.

Нагадаємо, у грудні минулого року проект закону Міністерства інфраструктури України схвалив КМУ, після його оприлюднення на сайті відомства, розпочалося публічне обговорення. Європейська бізнес-асоціація виступила з різкою критикою документа. Запропонована модель фінансування Міністерством НКРТ ставила під сумнів незалежність регулятора, отже міністерський законопроект навіть не відправляли на розгляд в парламент.