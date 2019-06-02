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"Гурмани Росії рекомендують": мережа висміяла продаж запліснявілих продуктів в Криму

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У місті Керч в окупованому Криму місцеві магазини продають жителям зіпсовані продукти.

"Абсолютно елітна штука. Як шаурма, тільки дорблю", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, публікуючи знімки запліснявілої сосиски.

"Гурмани Росії рекомендують додавати такий собі сирок до пліснявих сосисок вище", – додала вона.

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У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти

Twitter RoksolanaToday & Крим

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти

Twitter RoksolanaToday & Крим

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти

Twitter RoksolanaToday & Крим

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти

Twitter RoksolanaToday & Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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