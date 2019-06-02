"Гурмани Росії рекомендують": мережа висміяла продаж запліснявілих продуктів в Криму

У місті Керч в окупованому Криму місцеві магазини продають жителям зіпсовані продукти.
"Абсолютно елітна штука. Як шаурма, тільки дорблю", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, публікуючи знімки запліснявілої сосиски.
"Гурмани Росії рекомендують додавати такий собі сирок до пліснявих сосисок вище", – додала вона.
"За горгонзолу зійде!" – іронізує Ambrekatsapa.
Атан, Микита- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 1 червня 2019 р
Абсолютно елітна штука
Як шаурма, тільки ДОР БЛЮ🤢 pic.twitter.com/sOLv6w3sT8
Придбано в Керчі- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 1 червня 2019 р
Гурмани Росії рекомендують додавати такий собі сирок до пліснявим сосіські вище pic.twitter.com/Z18Vc773JT
За Горгонзолу зійде!- Кавунова майстерня перейшла на 25% окладу! (@Ambrekatsapa) 1 червня 2019 р
У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти
Twitter RoksolanaToday & Крим
У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти
Twitter RoksolanaToday & Крим
У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти
Twitter RoksolanaToday & Крим
У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти
Twitter RoksolanaToday & Крим
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
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