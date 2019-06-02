"Гурмани Росії рекомендують": мережа висміяла продаж запліснявілих продуктів в Криму

У місті Керч в окупованому Криму місцеві магазини продають жителям зіпсовані продукти.

"Абсолютно елітна штука. Як шаурма, тільки дорблю", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, публікуючи знімки запліснявілої сосиски.

"Гурмани Росії рекомендують додавати такий собі сирок до пліснявих сосисок вище", – додала вона.

"За горгонзолу зійде!" – іронізує Ambrekatsapa.

Атан, Микита

Абсолютно елітна штука

Як шаурма, тільки ДОР БЛЮ🤢 pic.twitter.com/sOLv6w3sT8 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 1 червня 2019 р

Придбано в Керчі

Гурмани Росії рекомендують додавати такий собі сирок до пліснявим сосіські вище pic.twitter.com/Z18Vc773JT - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 1 червня 2019 р

За Горгонзолу зійде! - Кавунова майстерня перейшла на 25% окладу! (@Ambrekatsapa) 1 червня 2019 р

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти Twitter RoksolanaToday & Крим

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти Twitter RoksolanaToday & Крим

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти Twitter RoksolanaToday & Крим

У Криму магазини продають жителям зіпсовані продукти Twitter RoksolanaToday & Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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