Адміністрація ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК, Дніпропетровська обл.) підписала з працівниками підприємства меморандум про взаєморозуміння і виконання зустрічних вимог. Згідно з досягнутими домовленостями, з 1 вересня на підприємстві підвищуються тарифні ставки і посадові оклади. Про це повідомляється в офіційному прес-релізі КЗРК.

Меморандум був підписаний 10 вересня і став наслідком переговорів з протестуючими працівниками підприємства, які тривали з 4 вересня. Документ підписали в присутності народного депутата - голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця.

У документі не вказано, на скільки підвищуються ставки. Однак відомо, що учасників протесту, які вимагають, щоб їм платили по 1 тисячі доларів на місяць, поступки адміністрації не задовольнили. Точно так же, як шахтарі вважають невиконаними свої вимоги про поліпшення умов роботи і охорони праці.

Сформована на підприємстві ситуація послужила причиною початку з 10 вересня позапланової перевірки КЗРК співробітниками головного управління Держпраці в Дніпропетровській області. Ця перевірка була ініційована прем'єр-міністром і має на меті встановити, наскільки на підприємстві дотримувалися законодавства про працю в період з 1 січня 2013 року до 1 вересня 2020 року.

Адміністрація закликала всіх працівників підприємства припинити наражати себе на небезпеку, піднятися на поверхню і надати можливість колективу підприємства повернутися до нормального трудового процесу.

Як повідомив Волинець в інтерв'ю одному з одеських телеканалів в понеділок, працівники КЗРК вимагають підвищити і проіндексувати зарплату, дотримуватися питання охорони праці і ТБ, додавши, що раніше на підприємстві був відсутній соціальний діалог.

"Я 10 днів тому говорив з прем'єр-міністром, було рекомендовано провести переговори з адміністрацією, власником підприємства. Переговори почалися, але зайшли в глухий кут. І зараз під землею 195 людей протестують, а максимальна кількість протестуючих працівників під землею досягала 414 чоловік", – констатував профлідер.

За його словами, у КЗРК два основних власника – група "Приват" і група "Метінвест", що володіють підприємством в рівних частках. При цьому група "Приват" управляє підприємством.

"Коломойський (бізнесмен Ігор Коломойський. – Ред.) втягнув (в підприємство. - Ред.) Ярославського (бізнесмен Олександр Ярославський. – Ред.) і документально оформили присутність чотирьох компаній Ярославського. Є тільки один вихід в даній ситуації – президент повинен дзвонити другому власнику, Коломойському", – переконаний Волинець.

Раніше повідомлялося, що 3 вересня гірники шахти "Жовтнева" КЗРК залишилися під землею в рамках протесту, пізніше до них приєдналися працівники інших шахт підприємства. Вимоги працівників всіх шахт спільні: підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками 1, 2, припинення порушень при атестації.

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