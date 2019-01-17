Гряде масштабний перерахунок пенсій в Україні: хто отримає на 1 тис. більше

В Україні перерахунок у березні буде проводитися за формулою, яку затвердили в 2017-му. Середню зарплату за три минулі роки примножать на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках і на 1%. Надбавку в 1 тис. грн і більше отримають ті, хто наразі за формулою мають пенсію від 5,8 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. До нововведення у формулі фігурував інший відсоток – 1,35%. І щоб згладити зниження пенсій, у 2018-му їх призначали з урахуванням середньої зарплати за два, а не за три роки. Щороку заробітні плати зростають на 15-20%, тому чим більший період, тим нижча цифра. Але в 2019-му, коли відбудеться перерахунок пенсій, будуть враховувати ту зарплатну базу, яка вже є у формулі. У результаті ті українці, які виходили на пенсію в 2018-му році і ті, хто отримав виплату раніше, будуть у нерівному становищі.

"Індексація буде проходити за формулою, прийнятою в жовтні 2017 року. Там деякі пенсії перевищували цю формулу. Тому у кого пенсія більша, ніж за формулою, навіть з індексацією, залишиться та величина пенсії, яку вони отримують сьогодні", – пояснює експерт у сфері пенсійного забезпечення Галина Третьякова.

У березні її підвищать приблизно на 16-17%. Для прикладу підрахуємо, як збільшать виплати українців, які до виходу на заслужений відпочинок заробляли середню зарплату і в два рази вище середньої.

Отже, після перерахунку в 2017-му, українець із середньою заробітною платою і 40 роками стажу отримує приблизно 1505 грн. У березні 2019-го, з урахуванням оновленого показника заробітної плати, цю пенсію можуть збільшити до 1761 грн (на 256 грн).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні в 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відстрочили;

мінімальної пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

з 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

питання підвищення пенсійного віку залишилося актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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