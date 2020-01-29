Грузія екстрадувала в Україну топ-чиновника часів Януковича

Грузія екстрадувала колишнього заступника міністра енергетики Ігоря Кирюшина, який обіймав цю посаду за часів президентства Віктора Януковича.

Кирюшин був затриманий ще в 2017 році і лише зараз відправлений в Україну. Про це повідомив журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

"Це погана новина для Юрія Бойка (народний депутат України VI, VIII і IX скликань. – Ред.). Тому що Кирюшин – фігурант кримінального провадження за фактом заволодіння Курченком зрідженого газу, що належав "Укрнафті" і "Укргазвидобуванню", – зазначив Лещенко.

За його словами, йдеться про історію, де ще в 2015 році готували підозру Бойку.

Журналіст додав, що тоді генпрокурор Віктор Шокін заблокував подання в Раду на зняття з Бойка недоторканності. До останнього ця справа була у прокурора Костянтина Кулика.

"Кирюшин при Януковичі входив до аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля. У результаті Курченко за заниженою ціною прибрав до рук скраплений газ "Укргазвидобування" і "Укрнафти", – резюмував Лещенко.

Грузія екстрадувала заступника міністра енергетики Ігоря Кирюшина, який обіймав цю посаду за часів президентства Віктора Януковича

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокуратура України не складала підозру народному депутату Юрію Бойку у справі про закупівлю за завищеними цінами самопідйомних плавучих бурових установок.

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