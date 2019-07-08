"Грузії немає! Ніякого жалю": нова пропаганда Скабєєвої розгнівала мережу

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва в зв'язку з погіршенням російсько-грузинських відносин заявила, що "Грузії немає", чим розгнівала мережу.

"Останній прямий рейс вилетів з Москви в Тбілісі. Літак "Аерофлоту" приземлиться в аеропорту грузинської столиці о 2 годині ночі за місцевим часом. Все! Грузії немає! Сподіваюся, ні у кого більше немає ніякого жалю", – написала вона в Twitter.

Відповідна публікація викликала значний резонанс і обурила користувачів мережі.

"Русня – дивовижні істоти. Спочатку атакують сусідні країни, приносячи їм руйнування і смерть, а потім починають вивергати зі своїх пащ тонни лайна", – заявив блогер Кримський бандерівець.

"Якраз Грузія – є! Це вас там немає", – пише KsinSea.

"Для сонячної Грузії теж більше немає огидної пики Скабєєвої. І це правильно ", – підкреслив S&Ko.

"Самі скасували прямі рейси, щоб літати кривими", – резюмував Вітер Змін.

Русня - дивовижні істоти. Спочатку атакують сусідні країни, приносячи їм руйнування і смерть, а потім починають вивергати зі своїх пащ тонни лайна https://t.co/tVjJcPEzqc pic.twitter.com/kflyk21XbV - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 8 липня 2019 р

Якраз Грузія - Є! Це вас там немає. - KsinSea (@KsinSea) 8 липня 2019 р

Для сонячної Грузії теж більше немає огидною пики Скабеевой.

І це правильно. - S & Ko ⚓🇺🇦🇩🇪 (@s_koshanskiy) 8 липня 2019 р

Самі скасували прямі рейси, щоб літати кривими ... - Вітер Змін (@winderfool) 8 липня 2019 р

Заява топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої розгнівала мережу Росія 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня у Росії набула чинності заборона на пряме авіасполучення з Грузією. Рейси припинили як російські, так і грузинські авіакомпанії.

За останніми підрахунками, через припинення авіасполучення із Грузією російські авіакомпанії втратять близько 3 мільярдів рублів.

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