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"Грузії немає! Ніякого жалю": нова пропаганда Скабєєвої розгнівала мережу

8.6тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва в зв'язку з погіршенням російсько-грузинських відносин заявила, що "Грузії немає", чим розгнівала мережу.

"Останній прямий рейс вилетів з Москви в Тбілісі. Літак "Аерофлоту" приземлиться в аеропорту грузинської столиці о 2 годині ночі за місцевим часом. Все! Грузії немає! Сподіваюся, ні у кого більше немає ніякого жалю", – написала вона в Twitter.

Відповідна публікація викликала значний резонанс і обурила користувачів мережі.

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"Русня – дивовижні істоти. Спочатку атакують сусідні країни, приносячи їм руйнування і смерть, а потім починають вивергати зі своїх пащ тонни лайна", – заявив блогер Кримський бандерівець.

"Якраз Грузія – є! Це вас там немає", – пише KsinSea.

"Для сонячної Грузії теж більше немає огидної пики Скабєєвої. І це правильно ", – підкреслив S&Ko.

"Самі скасували прямі рейси, щоб літати кривими", – резюмував Вітер Змін.

Заява топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої розгнівала мережу

Заява топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої розгнівала мережу

Росія 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня у Росії набула чинності заборона на пряме авіасполучення з Грузією. Рейси припинили як російські, так і грузинські авіакомпанії.

За останніми підрахунками, через припинення авіасполучення із Грузією російські авіакомпанії втратять близько 3 мільярдів рублів.

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Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Грузія
Тег
Новини Росії
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Ящик Геннадий
Ящик Геннадий
Поражаюсь тупизму так называемых маскаевых и кокориных, это элита раши которая до сих пор в основной своей массе как население , срать ходит на улицу , а в зимнее время туда же но с ломом ,вам ли пиздеть о нищите Украины а тем более Грузии , я как посмотрю то ваша страно уже достигла пика своего розвития , нету нуждающихся , беспризорников , сирот и бедных , теперь ваша страна всем раздаёт рецепты счастья и благополучия. Уроды вы обосранные, себя не видят а других поучают .
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Мда.. По3дец Грузии.. Скоро впадает в нищету как окpaина..
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Маскаев Дмитрий, По нищете они на одном уровне.
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