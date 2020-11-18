Група Метінвест закупила для працівників одного зі своїх підприємств 2 тисячі енергоефективних наборів

Група Метінвест закупила для працівників "Азовсталі" 2149 енергоефективних наборів. Встановивши їх, співробітники підприємства зможуть заощадити в своїх будинках до 50% витрат по оплаті електропостачання і газу.

Як повідомляють на підприємстві, до складу наборів входять двозонний лічильник з послугою установки "під ключ", "розумна" розетка і 4 LED-лампи.

Закуплене обладнання вже розподілено серед співробітників, а енергетики почали монтаж економних лічильників в будинках працівників "Азовсталі".

Закупівля енергоефективних наборів стала черговою ініціативою Групи Метінвест в рамках проекту "Індивідуальний соцпакет". Цей проект стартував у 2014 році. Він передбачає, що працівники підприємств Групи Метінвест можуть самі визначати блага і пільги, в яких вони зацікавлені найбільше.

Свій вибір зробили і працівники "Азовсталі".

"Ми багато зусиль докладаємо для підвищення енергоефективності нашого підприємства. Цьому сприяє розвиток культури енергозбереження в колективі. Тому не дивно, що понад дві тисячі працівників з усіх можливих варіантів соцпакету вибрали саме енергоефективні набори. Коли людина дотримується енергозберігаючих правил на роботі, то і в побуті вона буде більш бережливою. і навпаки: коли працівник на власному прикладі будинку переконається в ефективності енергозберігаючих звичок, то, швидше за все, буде застосовувати їх і на благо підприємства", – зазначив генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі.

Оскільки установка наборів – в розпалі, перші, хто зміг випробувати нові лічильники в справі, вже зробили свої висновки про їхню ефективність. Працівники запевняють: завдяки новим двозонним лічильникам можуть зменшити витрати на електроенергію на 50%.

"Важливо розуміти, що ця економія буде тривати роками, а це тисячі заощаджених гривень, які можна використовувати на благо своєї родини. Це дійсно корисний подарунок від підприємства", – каже майстер ПрАТ "МК "Азовсталь" Едуард Гнєдаш.

Найближчим часом, як стало відомо OBOZREVATEL, отримають енергоефективні набори і співробітники інших маріупольських підприємств Групи Метінвест – Меткомбінату ім. Ілліча і Маріупольського ремонтно-механічного заводу.