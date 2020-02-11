"Нафтогаз" запропонував роздати українцям $3 млрд від "Газпрому"

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко запропонував керівництву країни розділити доходи від транзиту газу, а також отримані від "Газпрому 2,9 млрд доларів за Стокгольмський арбітраж між усіма українцями.

"Я в середині січня запропонував політичному керівництву віддати мою премію безпосередньо українцям, заради яких досягав я таких екстраординарних результатів. При цьому я помітив, що було б несправедливо і насправді несуттєво, якщо тільки мої чесно зароблені кошти будуть порівну розподілені безпосередньо між усіма громадянами України, а 99,75% коштів, зароблених насамперед завдяки моїй роботі, розподілятимуть політики і чиновники не порівну, а як їм заманеться", – йдеться у зверненні Вітренка до голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, яке було опубліковане на Facebook.

За його словами, у перерахунку на кожного громадянина України виходить близько 6 тис. грн, або понад 16 тис. грн на кожне домогосподарство.

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Також виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив про невиконання компанією трудових контрактів та порушення трудового законодавства через невиплату премій за перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

"За умовами трудового договору роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено. У такий спосіб роботодавець грубо порушив умови трудового договору й затримав виплату заробітної плати", – заявив Вітренко.

За його словами, це питання не грошей, а принципів.

"Якщо компанія уклала трудовий договір з працівником, вона має його виконувати. Рішення Наглядової ради, лист прем’єр-міністра, можливі непрозорі домовленості між владою та керівником компанії мають меншу юридичну силу, ніж підписаний трудовий контракт і Кодекс законів про працю", – пише Вітренко.

Виконавчий директор "Нафтогазу" наголосив, що якщо уряд має сумніви щодо справедливості заробітної плати в державних компаніях, то він має з’ясовувати їх із тими, хто ці зарплати встановлював.

За його словами, високопосадовці спеціально скидають докупи всі питання щодо зарплат у державному секторі, щоб приховати свою невідповідність обійманій посаді.

"Зарплати чиновників і політичних призначенців у держкомпаніях мають передусім відповідати їхньому рівню кваліфікації та умовам праці, переважно складаючись із фіксованої частини. За видатні досягнення вони мають отримувати підвищення по службі й державні нагороди, включно з матеріальною винагородою. Теж саме стосується військових і інших, хто отримає гроші з держбюджету", – підкреслив Вітренко.

"А зарплати бізнесменів, роботою яких є максимізація прибутків для держкомпаній, причому, коли ці прибутки не залежать від підвищення тарифів українцям, мають передусім залежати від фінансового результату, який вони забезпечують. І вони не мають обмежуватися — чим більше вони таким чином заробляють для держкомпаній, тим більші мають отримувати зарплати, включно з преміями", – резюмував виконавчий директор "Нафтогазу".

Виконавчий директор "Нафтогазу" повідомив про невиконання трудових контрактів та порушення законодавства

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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