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"Груба помилка": Україні запропонували хитрий спосіб "збагатитися" за рахунок Росії

1.5тЧитати матеріал російською

Економічна блокада Донбасу була грубою помилкою з боку України. Це не тільки негативно вплинуло на ставлення мешканців окупованих територій до української влади, але й порушило економічний баланс держави.

А ось зняття блокади допоможе Україні поповнити свій бюджет, в тому числі за рахунок грошей РФ, розповів в ефірі ObozTV голова Громадської ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичев.

По-перше, на думку Борісічева, це допоможе повернути українським підприємцям великий ринок збуту.

"Непідконтрольні території – дуже великий ринок збуту. Коли наші підприємці його позбулися, вони стали менше платити податків і були змушені скорочувати робочі місця", – зазначив він.

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По-друге, налагодивши поставки товарів на окуповані території, Україна зможе поповнити свій бюджет за рахунок тих дотаційних коштів, які Росія виділяє на ОРДЛО.

"Ми знаємо, що РФ дотує ті території. Тобто – нам вигідно поставляти туди товар і виводити їхні дотаційні кошти до нас в бюджет. Наприклад, РФ може завести мільярд доларів і потім вивести через своїх підприємців в Ростові-на-Дону той же мільярд, та ще з надбавочною вартістю. А важливо, щоб ці гроші частково виводилися на територію України під виглядом товарообмінних відносин", – пояснив Борисичев.

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Активіст також звернув увагу, що мешканці ОРДЛО обмежені в інформаційному плані.

"Коли вони приходять до магазину, а прилавки порожні, їм кажуть, що Україна не пускає товар. І як після цього люди, які голодують чи у яких немає можливості щось купити, ставитимуться до України?" – наголосив він.

Супермаркет МОСТ в Донецьку, серпень 2018 року

Супермаркет МОСТ в Донецьку, серпень 2018 року

twitter.com/kotbarboss

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава української делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як стало відомо 5 червня, відповідну пропозицію сторони мають обговорити на наступному засіданні ТГК.

Однак уже 6 червня на прес-конференції Леонід Кучма заявив, що жодної "економічної блокади" територій ОРДЛО немає, а існують лише "тимчасові обмеження з перевезення вантажів".

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Макарский Александр
Макарский Александр
Халява понадусе!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Главная черта украинца...умудриться найти в куче гавна...вкусную для себя изюминку...и радоваться победе над врагом...и главное обозвать себя героем
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же хохлятское племя.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пигин Макс, Чем дальше тем смешнее...Этот дурак найдёт приятность там где ею и не пахнет
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