Алгоритм перерахунку пенсій, встановлення щомісячної компенсаційної виплати для окремих громадян, а також виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1000 грн. 1 квітня 2020 р. Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році".

Яка сума щомісячної компенсаційної виплати та хто її отримає?

Щомісячна компенсаційна виплата нараховуватиметься у розмірі до 500 гривень. Її зможуть отримувати пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше. Необхідною умовою отримання такої виплати є те, що сукупний розмір їхніх щомісячних пенсійних виплат не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, яка на даний час становить 9205 гривень.

При формуванні цієї доплати обов’язково будуть ураховуватися у сукупності: надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільові грошові допомоги, суми індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші доплати до пенсії, встановлені законодавством.

Звертаємо увагу на важливий аспект: для вищезазначених осіб пенсійна виплата не може бути менша, ніж 2600 грн. Причому, обов’язковою вимогою є наявність у них страхового стажу: 20 років для осіб жіночої статі та 25 років для осіб чоловічої статі. У разі, якщо сукупний розмір пенсійних виплат у них не досягає 2 600 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії.

Чи зможуть отримувати щомісячну компенсаційну таку доплату пенсіонери, яким 80 років виповниться, скажімо, у травні?

Звичайно, вони зможуть отримувати цю доплату. Особам, які отримують пенсію та досягли 80-річного віку після 1 квітня 2020 року, щомісячна компенсаційна виплата установлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку.

Коли буде проведений перерахунок пенсій?

Пунктом другим постанови № 251 установлено, що перерахунок пенсій проводиться з 1 травня 2020 року.

А також передбачено:

- індексацію пенсій на 11%;

-доплату до пенсії за умови, коли розмір підвищення в результаті такого перерахунку пенсії, не досягає 100 гривень;

- доплату до пенсії у разі, якщо сукупний щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 2100 гривень. Зазначимо, що при формуванні цієї доплати обов’язково будуть ураховуватися у сукупності усі надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільові грошові допомоги, суми індексації, щомісячні компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші доплат до пенсій, встановлені законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною). Разом з тим, обов’язковою умовою є наявність у них страхового стажу: 30 років для осіб жіночої статі та 35 років для осіб чоловічої статі.

Хто зможе скористатися одноразовою грошовою допомогою у сумі 1000 грн.?

У пункті 5 постанови № 251 окреслено перелік окремих категорій громадян, які матимуть право отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 1 000 гривень.

Серед них:

- громадяни, розмір пенсійних виплат у сукупності яких не перевищує 5 000 гривень станом на 1 квітня 2020 року. Причому, ураховуються усі надбавки, підвищення, додаткові пенсії, тощо;

- одержувачі державної соціальної допомоги особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю (крім осіб з їх числа, які одночасно з такою допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”);

- одержувачі державної соціальної допомоги особи, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;

- одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючі особи, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату.

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